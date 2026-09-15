Ferðamenn varaðir við paradísareyjunni - Orlofshús brennd eða sprengd í loft upp

Vopnaðir aðskilnaðarsinnar á frönsku Miðjarðarhafseyjunni Korsíku hafa sent ferðamönnum, aðkomufólki og þeim sem hyggjast kaupa sér orlofseign á eyjunni skýr skilaboð: Haldið ykkur heima.
Átök um sjálfstæði Korsíku frá Frakklandi eiga sér áratugalanga sögu en á síðustu árum hefur baráttan í auknum mæli beinst að orlofshúsum og fasteignakaupum utanaðkomandi einstaklinga.
34 fasteignir brenndar eða sprengdar á einni nóttu
New York Times fjallaði ítarlega um málið á dögunum. Frá október 2023 hafa tugir húsa á eyjunni verið sprengd í loft upp eða kveikt í þeim. Flest þeirra hafa verið mannlaus orlofshús, gjarnan í eigu fólks frá meginlandi Frakklands eða erlendra kaupenda.
Í einni umfangsmestu árásinni, í október 2023, voru 34 fasteignir í 20 bæjum og þorpum sprengdar eða brenndar á einni nóttu. Árásir á orlofshús hafa haldið áfram og var hús síðast sprengt í mars á þessu ári.
Hótuðu öllu illu
Að baki hluta árásanna stendur Þjóðfrelsisfylking Korsíku, FLNC, sem er vopnaður aðskilnaðarhópur sem stofnaður var árið 1976 og berst fyrir sjálfstæði eyjunnar.
Um 15 grímuklæddir og vopnaðir liðsmenn FLNC komu fram á blaðamannafundi í síðasta mánuði og beindu þar hörðum skilaboðum til fólks utan Korsíku.
„Þar til þjóðarréttindi okkar verða viðurkennd og virt höfum við aðeins ein skilaboð til þeirra: Haldið ykkur heima,“ sagði einn liðsmanna hópsins og beindi orðum sínum að ferðamönnum og orlofshúsaeigendum.
Í umfjöllun New York Times kemur fram að fasteignamarkaðurinn sé orðinn eitt helsta ágreiningsefnið í sjálfstæðisbaráttunni. Samkvæmt skýrslu korsíska þingsins frá þessu ári eru um 37 prósent allra íbúða á Korsíku orlofseignir. Hlutfallið fer upp í um 50 prósent á sumum strandsvæðum og vinsælum ferðamannastöðum. Korsíka er ein stærsta eyja Miðjarðarhafsins og paradís að margra mati, sérstaklega á sumrin þar sem veðursæld er mikil.
Mikil eftirspurn frá auðugu fólki utan eyjunnar hefur jafnframt þrýst fasteigna- og leiguverði upp á við og gert heimamönnum, sem búa á einu tekjulægsta svæði Frakklands, erfiðara fyrir að eignast húsnæði.
Ógn við menningu og sjálfsmynd Korsíkubúa
Fyrir korsíska þjóðernissinna snýst deilan þó um meira en fasteignaverð. Þeir telja aukin fasteignakaup fólks utan eyjunnar ógna menningu, tungumáli og sjálfsmynd Korsíkubúa.
FLNC hefur um árabil ráðist sérstaklega gegn orlofseignum. Árið 1991 voru meira en 80 orlofshús skotmörk samræmdra árása og árið 2012 var ráðist á yfir 40 fasteignir.
Árásirnar virðast þó ekki hafa dregið verulega úr áhuga á fasteignum á Korsíku. Fasteignasalar segja erlenda og franska kaupendur áfram sýna eignum mikinn áhuga, þótt sumir hafi áhyggjur af hótunum aðskilnaðarsinna.
Frakkar íhuga aukið sjálfstæði
Bent er á það að frönsk stjórnvöld hafi unnið að stjórnarskrárbreytingu undanfarin misseri sem myndi viðurkenna sérstaka sögu, menningu og tungumál Korsíku og veita heimastjórn eyjunnar aukin völd.
Tillögurnar ganga þó ekki eins langt og róttækustu aðskilnaðarsinnar vilja. Meðal þess sem þær leysa ekki er ein helsta krafa þeirra: að Korsíkubúar fái aukið vald til að ákveða hverjir geti keypt fasteignir á eyjunni.
Frönsk hryðjuverkayfirvöld hafa rannsakað árásirnar frá 2023 og hafa tíu manns verið handteknir í tengslum við þær. Þá hafa yfirvöld hafið rannsókn á þeim hótunum sem fram komu á blaðamannafundi FLNC á dögunum.