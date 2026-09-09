Svarti kassi Amazon-vélarinnar sýnir furðulega atburðarás í aðdraganda slyssins

Fimm létu lífið þegar fraktflugvél Amazon fór út af flugbraut í Miami á sunnudaginn og hafnaði á ökutækjum. Einn þeirra látnu var í jepplingi en hinir fjórir voru í sendiferðabíl frá flugvélaræstingafyrirtæki. Rannsókn á slysinu hefur beinst að því að kanna hvers vegna slysið átti sér stað og hvers vegna flugmenn vélarinnar hættu ekki við lendingu.
Nú eru komnar fram nýjar upplýsingar í málinu sem úr flugrita, eða svokölluðum svörtum kassa, vélarinnar en þar má heyra upptökur úr stjórnklefa vélarinnar. Talið er að upplýsingarnar sýni óvenjulega atburðarás í aðdraganda slyssins.
Þrjátíu sekúndum áður en upptökunni lauk, þegar vélin var á rúmlega 180 mílna hraða á klukkustund, snertu afturhjólið hægra megin og nefhjólið flugbrautina. Þriðji lendingarbúnaðurinn, vinstri afturhjólin, snerti ekki jörð fyrr en níu sekúndum síðar. Þetta er óvenjulegt þar sem flugvélar eru hannaðar til að lenda fyrst á afturhjólunum og þannig eru flugmenn þjálfaðir.
Fimmtán sekúndum áður en upptökunni lýkur var vélin á tæplega 140 mílna hraða á klukkustund. Þá var hjólahemlum sleppt og inngjöf færð í flugtaksafl. Fjórum sekúndum síðar er inngjöfin aftur sett í lausagang og hemlar virkjaðir að nýju.
Ekkert bendir til þess að loftbremsur eða mótspyrnubúnaður hafi verið notuð við lendinguna, en bæði kerfin eru hönnuð til að hægja á flugvélinni.
Með öðrum orðum þá virðist flugvélin hafa lent í vandræðum strax við lendingu og að flugmenn hafi fyrst ætlað að koma henni aftur í loftið en síðan snúist hugur. Þessi óákveðni gæti hafa valdið því að ekki var gripið til fullnægjandi aðgerða til að hægja á vélinni og því fór hún af brautinni og hafnaði á ökutækjunum. Rannsókn málsins er þó rétt að hefjast.
Eins má á upptökunum heyra samskipti flugmanna, en frá þeim verður ekki greint fyrr en skýrslutökum í málinu er lokið.
Þeir látnu voru á aldrinum 47–75 ára. Þrír til viðbótar eru á sjúkrahúsi, þar af eru tveir á gjörgæslu.