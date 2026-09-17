ASÍ með miklar áhyggjur vegna fjárlagafrumvarpsins

Miðstjórn ASÍ lýsir yfir þungum áhyggjum vegna fjárlagafrumvarps næsta árs sem lagt var fram í liðinni viku.
Þetta kemur fram í yfirlýsingu frá ASÍ.
Þar segir að framganga ríkisstjórnarinnar, ekki síst í ljósi krefjandi aðstæðna sem forsendubrestur kjarasamninga hafi skapað, sé með öllu óskiljanleg og kalli á viðbrögð verkalýðshreyfingarinnar.
Launafólk hafi árið 2024 gengið til hófstilltra langtímasamninga og tekið á sig verulega ábyrgð til að stuðla að lækkun verðbólgu og vaxta. Það hafi veroð gert gegn skýrum væntingum um að stjórnvöld, sveitarfélög og atvinnulíf myndu axla sinn hluta ábyrgðarinnar og gæta þess að grafa ekki undan markmiðum samninganna.
Það hafi ekki gerst.
Forsendur samninganna hafi verið sviknar, hver á fætur annarri. Gjaldskrár hafi hækkað, verðlag á vöru og þjónustu hafi rokið upp og ríkisvaldið með eigin ákvörðunum lagt sitt af mörkum til þeirrar þróunar sem launafólk hafi tekið á sig byrðar til að stemma stigu við.
Bálköstur
Segir einnig í yfirlýsingunni:
„Frá því á vormánuðum, þegar allt stefndi í að forsendur kjarasamninga myndu bresta, hefur Alþýðusambandið lagt fram ítarlegar tillögur um viðbrögð og margoft lýst sig tilbúið til viðræðna við stjórnvöld. Sú afstaða er ekki sjálfgefin. Hún byggir á því mati að enn megi tryggja frið á vinnumarkaði, verja kaupmátt, ná niður verðbólgu og skapa forsendur fyrir lægri vöxtum ef allir aðilar bera ábyrgð.“
„Nú kastar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hrísi í bálköstinn með skatta- og gjaldahækkunum á almenning allan sem að auki ganga þvert gegn þeirri stefnu ríkisstjórnarinnar sjálfrar að ná fram lækkun verðbólgu.“
Segir enn fremur að verkalýðshreyfingin hafi stutt markmið um að draga úr hallarekstri og stöðva skuldasöfnun ríkisins í skynsamlegum skrefum. En allt sé nú lagt í sölurnar til að ná þessum markmiðum með hraði og kolrangri forgangsröðun, gjaldahækkunum, niðurskurði í velferðarþjónustu, rýrnun tilfærslukerfanna og skeytingarleysi gagnvart atvinnuleitendum í vaxandi atvinnuleysi. Gjaldskrár og krónutöluskattar muni almennt hækka um 5,2 prósent um næstu áramót, langt umfram öll viðmið. Kílómetragjaldið hækki um tæp 16 prósent. Þessar hækkanir gangi beint út í verðlagið og næri þannig verðbólguna.
Með breytingum á persónuafslætti og skattþrepum ætli ríkissjóður að taka 3,1 milljarði króna meira af fólki í tekjuskatt en ella á sama tíma og húsnæðis- og barnabætur fylgi ekki verðlagi. Sú ákvörðun að láta þennan stuðning ekki fylgja verðlagsþróun komi verst niður á ungu fólki og láglaunahópum sem taki á sig þyngstu byrðarnar af verðbólgu og háum vöxtum:
„Algjör uppgjöf blasir við í húsnæðismálum; stofnframlög í almenna íbúðakerfinu verða dregin saman, vaxtabótakerfið er aflagt og endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna íbúðarhúsnæðis verður lækkuð.“
„Þetta gerist á sama tíma og húsnæðiskostnaður sligar þúsundir heimila, ungt fólk á sífellt erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkað og skortur á hagkvæmu húsnæði er einn stærsti félagslegi vandi þjóðarinnar.“
Miðstjórn ASÍ segist að lokum sjá fátt í þessu fjárlagafrumvarpi sem gefi launafólki ástæðu til að ætla að langþráð markmið kjarasamninga um lækkun verðbólgu og vaxta sé í sjónmáli:
„Miðstjórn ASÍ harmar þessa framgöngu ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur og hvetur hana til að snúa af þessari braut og sýna að hún taki þau loforð sem gefin hafa verið launafólki alvarlega.“