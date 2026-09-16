Síbrotamaður ákærður fyrir mjög alvarlega líkamsárás í Mjódd

Þann 14. september síðastliðinn var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur mál sem Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hefur höfðað gegn manni fyrir alls sex brot. Um er að ræða umferðarlagabrot og fíkniefnalagabrot en einnig tvær líkamsárásir.
Þar af er maðurinn ákærður fyrir sérstaklega hættulega líkamsárás mánudaginn 23. september. Er hann sagður hafa veist með ofbeldi að manni inni í söluturni við Þönglabakka í Reykjavík og slegið hann með flötum lófa, í kjölfarið elt hann inn á veitingastað við sömu götu og í félagi við aðra menn sparkað í líkama og höfuð brotaþola þar sem hann lá í gólfinu. Brotaþoli hlaut fjölda yfirborðsáverka á höfði og hnakka, mar á enni og heilahristing.
Stappaði á framrúðu svo kona skarst
Maðurinn er einnig ákærður fyrir líkamsárás á bílastæði á ótilteknum stað í Reykjavík, laugardaginn 15. febrúar árið 2025. Er hann sakaður um að hafa stappað á framrúðu bíls þannig að rúðan brotnaði og glerbrot féllu á konu sem sat í farþegasæti bílsins með þeim afleiðingum að hún hlaut tvö sár á hársverði.