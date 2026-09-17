Breytingar hjá Hagvangi

Stefanía Hildur Ásmundsdóttir hefur gengið til liðs við eigendahóp Hagvangs. Hún hefur starfað hjá Hagvangi um árabil, byggt upp víðtæka reynslu á sviði ráðninga og stjórnendaleitar og verið lykilaðili í velgengni Hagvangs undanfarin ár.
Samhliða gengur Geirlaug Jóhannsdóttir úr eigendahópi fyrirtækisins en hún seldi eignarhlut sinn til Stefaníu. Hlynur Atli Magnússon, einn þriggja eigenda Hagvangs, mun taka við starfi framkvæmdastjóra af Geirlaugu sem áfram mun sinna sérverkefnum og stjórnendamarkþjálfun hjá fyrirtækinu.
„Það er mjög ánægjulegt að Stefanía taki nú sæti í eigendahópi Hagvangs. Hún hefur víðtæka reynslu, mikinn metnað og skýra sýn sem mun nýtast vel við áframhaldandi þróun fyrirtækisins. Við þökkum jafnframt Geirlaugu fyrir mikilvægt framlag hennar til uppbyggingar Hagvangs undanfarin ár og fögnum því að hún muni áfram starfa hjá okkur,“ segir Sverrir Briem, formaður stjórnar.
Hagvangur hefur um áratugaskeið verið meðal fremstu fyrirtækja landsins á sviði ráðninga. Eigendur Hagvangs eru Hlynur Atli Magnússon, Stefanía Hildur Ásmundsdóttir og Sverrir Briem.