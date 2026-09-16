Kanada fær boð um aukaaðild að ESB – En hvað þýðir það?

Ursula Von Der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hefur boðið Kanada aukaaðild að sambandinu. Yrði því tekið yrði þetta í fyrsta sinn sem slíkt yrði gert.
Euro New greina frá þessu.
Von Der Leyen tilkynnti þetta í dag, miðvikudag, í Strassborg í Frakklandi. Það er að Kanada hefði verið boðin aukaaðild að ESB. Mark Carney var viðstaddur ávarp hennar en hann hefur ekki farið leynt með áætlanir sínar um að efla tengsl Kanada og Evrópu. Sérstaklega í ljósi ásælni Donald Trump Bandaríkjaforseta og viðskiptastríðs hans gegn Kanada.
„Við deilum einu hafi, einu gildismati, einni leið til að sjá heiminn. Og nú munum við líka byggja upp sameiginlega framtíð okkar,“ sagði Von Der Leyen.
En hvað þýðir þetta? Það er ekki alveg ljóst og smáatriðin hafa ekki verið útfærð.
Kanada og Evrópusambandið eru þegar með fríverslunarsamning og Kanada uppfyllir nú þegar flest ef ekki öll skilyrði fullrar aðildar að Evrópusambandinu. Það eru hins vegar ýmsar hindranir í vegi, til að mynda kurr innan Frakklands og annarra stórra landbúnaðarþjóða í ESB með að fá svo stórt land sem einnig er risi í landbúnaði inn í sambandið. Þá myndi einnig opnast risastór landamæri ESB við Bandaríkin og hætta á að fólk streymi þaðan inn.
En Kanada myndi einnig bæta miklu við ESB. Landið er sterkt iðnríki með miklar náttúruauðlindir, svo sem olíu og sjaldgæfa málma. Þá hefur landið öflugan her miðað við stærð, þjóðin er vel menntuð og auðug.
Ein leið sem hefur verið rædd er að Kanada fái aðgang að innri markaði ESB, líkt og EES löndin og Sviss í gegnum tvíhliða samninga. Þá er talið að Kanada gæti verið boðið að taka þátt í ýmsum samevrópskum verkefnum, svo sem í varnarmálum, menntamálum og vinnumarkaðsmálum.