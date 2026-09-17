Stefán Einar og Rósa hjóla í nefndina: „Er ekki mál að linni?“

Rósa Guðbjartsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og Stefán Einar Stefánsson, umsjónarmaður Spursmála á MBL, kalla eftir því að Fjölmiðlanefnd verði lögð niður. Tilefnið er ákvörðun nefndarinnar að krefja hlaðvarpið Komið gott um að skrá sig sem fjölmiðil. Ólöf Skaftadóttir, annar stjórnenda Komið gott, sagði við RÚV í gær að það væri af og frá að hlaðvarpið þeirra væri fjölmiðill.
Mikið hefur verið rætt um mörkin milli þess að vera hlaðvarp og að vera fjölmiðill síðustu mánuði eftir að nefndin kallaði eftir skráningu Einnar Pælingar. Fram kom í sumar að menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytið væri að vinna að breytingu á lögum um fjölmiðla til að undanskilja hlaðvarpara. Sú vinna hefur þó engin áhrif á störf nefndarinnar sem miðar við lögin um að fjölmiðill sé aðili sem miðli ritstýrðu efni til að fræða, upplýsa eða skemmta almenningi. Viðkomandi þarf líka að hafa tekjur af starfseminni og þannig komast stórir upplýsingamiðlar sem birta reglulega fréttir, eins og til dæmis vefur stjórnarráðsins, hjá því að vera skráðir fjölmiðlar. Skráðir fjölmiðlar lúta ýmsum reglum, þar á meðal um viðskiptaboð. Þá er nefndin með sérstaka vefgátt fyrir þá sem telja að rangt hafi verið farið með staðreyndir og að tjón hafi orðið á hagsmunum, æru og orðspori, geta sent inn kvörtun.
Stefán Einar er ekki sáttur við framgöngu nefndarinnar:
„Í samfélagi þar sem allir njóta heilags réttar til að skilgreina sig með nákvæmlega þeim hætti sem þeim sýnist, jafnvel sem eitthvað sem þeir eru alls ekki, gerir ríkið nú kröfu til þess að þessar brussur skilgreini sig sem fjölmiðil!!,“ segir hann.
„Þarna eru tvær miðaldra konur sem hittast vikulega yfir drykk og hafa sennilega fyrir misskilning eða mistök farið að taka upp slúðurtal, illmælgi og uppnefni í garð þjóðþekktra og síður þekktra einstaklinga.“
Segir hann nefndina gagnslausa:
„Er ekki mál að linni? Ef Fjölmiðlanefnd yrði lögð niður í dag kæmi í ljós 3. maí á næsta ári að aðeins eitt hefði gerst. Það er að ríkið hefði sparað sér stórfé. Annað yrði það ekki.“
Rósa er einnig á því að nefndin sé gagnslaus:
„KOMIÐ GOTT af Fjölmiðlanefnd!,“ segir hún og vísar í ræðu sína á Alþingi þar sem hún gagnrýndi að nefndin kostaði skattgreiðendur hundrað milljónir króna á ári.
„Nú er svo komið að stjórnendur hlaðvarpsins KOMIÐ GOTT hafa fengið lokatækifæri til að skrá hlaðvarp sitt sem fjölmiðil ellegar eigi þær yfir höfði sér stjórnvaldssekt sem geti numið allt að 10 milljónum króna,“ segir Rósa.
„Ég hef tekið sambærilegt mál hér upp í þingsal áður og velt upp þeirri spurningu; Af hverju ríkisvaldið sé að skipta sér af hlaðvörpum sem einstaklingar halda úti? Og er reyndar þeirrar skoðunar að leggja beri fjölmiðlanefnd niður og færa einhver verkefni hennar annað.“
Spyr hún út í nauðsyn þess að reka stofnun sem elti uppi fólk sem komi skoðunum sínum á framfæri.
„Þarna hafa tveir einstaklingar búið til skemmtiþátt úr engu, en RÍKIÐ mætir á svæðið og finnst tilefni til að skipta sér af og beita þá íþyngjandi skilyrðum! Fjölmiðlanefnd vill flokka spjall vinkvennanna sem fjölmiðil því í hlaðvarpinu væri vali á umfjöllunarefni stjórnað og að fjárhagslegur ávinningur virtist vera af miðlum hlaðvarpsins!“
Kallar hún eftir aðgerðum Loga Einarssonar ráðherra: „Vonandi hefur hann meint það en engu að síður heldur fjölmiðlanefnd áfram að hamast í stjórnendum hlaðvarpa og fannst viðeigandi að gefa í þessu tilviki hlaðvarpinu KOMIÐ GOTT lokafrest til næstu mánaðamóta til skráningar. Ríkið er áfram upptekið af því að kveða niður sköpunarkraft einstaklinga og drepa einkaframtakið – er ekki, virðulegur forseti, KOMIÐ GOTT af því?“