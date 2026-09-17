Þrír slógust á bensínstöð – Sérkennilegt atvik í bílakjallara

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði í ýmsu að snúast í gærkvöldi og í nótt en alls var 61 mál skráð í kerfum lögreglu á tímabilinu frá klukkan 17 í gær til klukkan fimm í morgun. Þrír eru vistaðir í fangageymslu lögreglu eftir nóttina.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1 var tilkynnt um þrjá einstaklinga í slagsmálum á bensínstöð. Lögregla fór á vettvang og er málið í rannsókn.
Þá var tilkynnt um innbrot og þjófnað í fyrirtæki í sama umdæmi. Hinir grunuðu voru farnir af vettvangi þegar lögreglu bar að garði og er málið í rannsókn.
Í umdæmi lögreglustöðvar 3 var tilkynnt um „aðfinnsluvert háttarleg“ einstaklings í bílakjallara. Að sögn lögreglu var viðkomandi að prófa einhvers konar sírenur á bifreið og var með lambhúshettu á höfðinu.
Lögregla fór á vettvang og reyndist þarna vera aðili í annarlegu með gjallarhorn og sírenur á bifreið sinni. Hann var beðin um að taka það niður, sem hann gerði og fór af vettvangi.
Í sama umdæmi var tilkynnt um eld í bifreið og fóru lögregla og slökkvilið á vettvang. Bifreiðin var alelda þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang. Slökkvilið slökkti eldinn og er málið í rannsókn hjá lögreglu.
Þá var tilkynnt um hóp fullorðinna aðila að taka fram ruslatunnur og róta í þeim og skilja þær eftir. Lögregla fór á vettvang og ræddi við fólkið.
Í umdæmi lögreglustöðvar 4 var svo tilkynnt um slagsmál milli ungmenna. Lögregla fór á vettvang og er málið í rannsókn.