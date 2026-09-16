Aðalmeðferð í Dettifossmálinu í uppnámi vegna ljósmyndar af vodkaflöskum - „Ég mun kæra“ 

Aðalmeðferð í svokölluðu Dettifossmáli átti að hefjast í morgun í Héraðsdómi Reykjavíkur. Meðal ákærðra eru Sævar Örn Hilmarsson, Kastriot Pepaj og tveir skipverjar á gámaflutningaskipinu Dettifossi en málið varðar stórfellt fíkniefnasmygl.
Mennirnir fjórir eru ákærðir fyrir að hafa skipulagt flutning á 14,1 lítra af amfetamínbasa til landsins með gámaflutningaskipinu Dettifossi þann 13. apríl síðastliðinn. Mennirnir hafa notið nafnleyndar í ákærum, úrskurðum og dagskrá dómstólanna en tveir þeirra eru samkvæmt fréttum Vísis þeir Kastriot Pepaj og Sævar Örn Hilmarsson. Hinir tveir sakborningarnir eru tveir ónefndir skipverjar á Dettifossi.
Efnið var flutt til landsins frá Bremerhaven í Þýskalandi aðfaranótt mánudagsins 13. apríl, en amfetamínbasinn var falinn í fjórum flöskum af Absolut-vodka.
Sjá einnig: Sakborningar í Dettifossmálinu njóta nafnleyndar – Smygluðu 14 lítrum af amfetamínbasa frá Þýskalandi
Áður en aðalmeðferð var formlega sett var tekist á um framlagningu gagna. Verjandi Sævars Arnars, Stefán Karl Kristjánsson hæstaréttarlögmaður, sakaði ákæruvaldið um að vera enn að rannsaka málið og mótmælti allri framlagningu gagna sem ekki komu fram við þingfestingu. Einkum var þar átt við ljósmynd af vodka-flöskunum sem sækjandi uppgötvaði í gær að vantaði í gögn málsins.
Verjandinn vísaði til þess að hafa vaknað klukkan fimm í morgun, drukkið einn Monster-orkudrykk og vera tilbúinn í leiðindi. Það er fullt úr dyrum í dómsal 101. Hér eru sakborningar, aðstandendur, fjölmiðlar, fangaverðir og fleiri. Sumir þurfa að gera sér að góðu að standa.
Tekur verjandinn fram að hann muni ekki sætta sig við að ákæruvaldið sé enn að rannsaka málið, löngu eftir þingfestingu. Ætli sækjandi að standa við framlagningu myndarinnar verður það kært.
„Ég mun kæra.“
Dómari tekur fram að ef það verði gert þurfi að fresta aðalmeðferðinni. Verjandi sé að setja aðalmeðferð í uppnám því ef henni verður frestað þurfa sakborningar áfram að sæta gæsluvarðhaldi sem verður þá eftir atvikum framlengt. Verjandi spyr hvort hann eigi að fá samviskubit yfir því.
Sækjandi frábiður sér dylgjur verjanda um óheiðarleika.
Nú hefur verið gert stutt hlé svo verjendur allra sakborninga geti ráðið ráðum sínum um framhaldið.