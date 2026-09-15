Hellti mannaskít úr fötu yfir nágrannakonu sína vegna framhjáhalds

Fimmtug kona hefur verið handtekin fyrir að kasta heilli fötu af mannaskít yfir nágrannakonu sína. Grunaði hún að eiginmaður sinn væri að halda við hana.
Sjónvarpsstöðin NBC greinir frá þessu.
Atvikið átti sér nýlega stað í Miami borg í Flórída fylki í Bandaríkjunum síðdegis mánudaginn 7. september. Það er að hin fimmtuga Yirsi Esperanza Machado Rivera var handtekin fyrir innbrot og líkamsárás gagnvart nágrannakonu sinni.
Sturtaði yfir nágrannakonuna
Konurnar búa í sitthvorum endanum á tvöföldu hjólhýsi í hjólhýsabyggð nálægt Miami Gardens. Um klukkan 18:15 heyrði nágrannakonan, sem hefur ekki veirð nafngreind, að bankað var með miklum látum á útidyrahurðina. Þegar hún kom til dyra sá hún Yirsi bálreiða fyrir utan.
Yirsi sakaði nágrannakonuna um að vera að sænga hjá herra Rivera. Hún beið líka ekki eftir svari heldur hrinti henni inn í hjólhýsið og kom óboðin á eftir.
Rúsínan í pylsuendanum var sú að Yirsi var með heila fötu af mannasaur með sér og sturtaði úr henni yfir nágrannakonuna áður en hún fór.
Sagði klósettið bilað
Vitni í málinu, sem hafði rætt við Yirsi fyrir árásina, sagði að hún hefði gortað sig af því að hafa kúkað í fötu til þess að geta fleygt því í andlitið á nágrannakonunni.
Yirsi neitaði hins vegar sök í málinu þegar lögreglan handtók og yfirheyrði hana. Hún sagði að klósettið sitt væri bilað og þess vegna myndi hún nota fötuna til að kúka í. Hún hafnaði því að hafa brotist inn til nágrannakonunnar og kastað saur yfir hana.
Hún sagðist hins vegar hafa verið að reyna að losa sig við saurinn og viðurkenndi að hún og nágrannakonan hefðu karpað út af lyktinni. Sagði hún að nágrannakonan hefði lamið sig í höfuðið með kylfu.
Agndofa dómari
Dómarinn Mindy Glazer var gáttuð á málinu þegar það var dómtekið.
„Þetta er áhugavert mál. Hún heldur að nágrannakonan eigi í sambandi við eiginmann hennar, svo hún ryðst inn til konunnar og kastar á hana saur – heilli fötu af saur,“ sagði hún.
Yirsi er í gæsluvarðhaldi og verður í haldi fram að réttarhöldunum. Hún hefur ekki greitt tryggingu til þess að geta losnað úr haldi fyrr.