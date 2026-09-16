Reiði í Vestmannaeyjum eftir að menn skutu dúfur úti í hrauni – „Ljóta villimennskan“

Myndir af blóðugum dúfnahræjum og skothylkjum á víðavangi í Vestmannaeyjahrauni hafa valdið ólgu í Facebook-hópnum „Dýravinir Vestmannaeyja“.
Ekki er leyfilegt að skjóta dúfur eða önnur villt dýr án heimildar en drápin voru hluti af aðgerð Vestmannaeyjabæjar til að fækka bjargdúfum í Eyjum en kvartanir hafa borist frá íbúum og forsvarsmönnum fyrirtækja vegna mikillar fjölgunar dúfna, þær eru sagðar hafa valdið sóðaskap og skemmdum á mannvirkjum.
Samkvæmt tilkynningu frá Vestmannaeyjabæ er aðgerðin unnin eftir undanþágu frá Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu frá lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, til þess að koma í veg fyrir tjón af völdum bjargdúfna í sveitarfélaginu.
Miðað við myndir úr Facebook-hópnum var frágangur eftir þessar tilteknu veiðar á sunnudag ekki í samræmi við reglur aðgerðarinnar þar sem fuglshræ og skothylki voru skilin eftir á víðavangi. Mögulega átti þó eftir að hreinsa vettvanginn.
Í umræðum í Facebook-hópnum áðurnefnda segir einn íbúi:
„Hvað er í gangi?! Skilja dúfurnar og hylkin eftir sem er bæði ólöglegt, menn hafa misst skotvopnaleyfið fyrir minna. Þetta er lögreglumál.“
Annar segir:
„Er þetta það sem við viljum að ferðamenn og gestir sjái þegar þeir koma til Eyja einsog á vígvelli hræ og særðir fuglar á vinsælum stað ofan við Skansinn. SKÖMM!“
Og einn íbúi segir einfaldlega:
„Ljóta villimennskan“
Lögregla vissi af aðgerðinni
DV sendi fyrirspurn um málið til Lögreglunnar í Vestmannaeyjum. Kemur fram í svari lögreglustjóra að lögregla hafi verið upplýst um aðgerðirnar um helgina, sem voru í samræmi við undanþáguheimild. Svarið er eftirfarandi:
„Samkvæmt upplýsingum lögreglu hefur Vestmannaeyjabær fengið undanþágu frá Umhverfis, orku- og loftslagsráðuneytinu, frá lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, til þess að grípa til aðgerða vegna fjölgunar bjargdúfa í þéttbýli í Vestmannaeyjum.
Í gær barst lögreglu tilkynning frá Vestmannaeyjabæ um að til stæði að grípa til aðgerða í samræmi við undanþáguheimild. Var lögregla því upplýst um aðgerðir Vestmannaeyjabæjar í gær.“