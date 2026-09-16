Íslandshús setur niður fyrstu forsteyptu hraðahindrunina í Reykjanesbæ

Í götunni Nónvörðu í Reykjanesbæ hefur Íslandshús komið fyrir fyrstu forsteyptu hraðahindruninni sem fyrirtækið framleiðir. Um er að ræða afrakstur þriggja ára þróunarvinnu sem hófst í janúar 2023 og hlaut verkefnið viðurkenninguna Nýsköpun ársins á sýningunni Verk og vit 2026 í vor. Reykjanesbær er fyrsta sveitarfélag landsins til að taka þessa nýju lausn í notkun.
Í tilkynningu kemur fram að hraðahindrunin er hönnuð með hliðsjón af leiðbeiningum norsku Vegagerðarinnar og undir kjörorðinu „Öryggi án óþæginda“, sem þýðir að ef ekið er yfir hana á réttum hraða veldur það hvorki ökumönnum né farþegum óþægindum. Hæð hindruninnar er einungis 10 sentimetra há en lengd bungunnar er höfð breytileg eftir leyfðum hámarkshraða hverrar götu, þannig að sama þægilega aksturslagið náist hvort sem um er að ræða 30 eða 50 km hraðatakmörkun. Stöðluð lögun tryggir fyrirsjáanlega yfirferð, sem er sérstaklega mikilvæg fyrir viðbragðsaðila, rútur og önnur stór ökutæki. Ökumenn geta þannig valið viðeigandi yfirferðarhraða með öryggi og þægindi farþega að leiðarljósi.
Sérstök áhersla var lögð á að leysa þá áskorun sem lengi hefur fylgt hefðbundnum hraðahindrunum, að pollar myndist sitt hvorum megin við þær vegna slits í malbiki. Lausnin felst meðal annars í 50 sentimetra breiðum innkeyrsluflötum beggja vegna hindrunarinnar. Yfirborðsmerkingar eru steyptar úr hvítri hágæðasteypu blandaðri glerkurli sem gefur endurskin í bílljósum og þarf því ekki að endurmála þær og eru því viðhaldsfríar.
„Þróunarferlið hefur verið ansi langt, en það er mjög ánægjulegt að sjá árangurinn kominn í malbikið. Við erum búin að liggja yfir hönnun og þrívíddarteikningum, annað er svo að sjá þetta verða að veruleika. Ég er virkilega stoltur af útkomunni,“ segir Óskar Húnfjörð, stofnandi og hönnuður nýrra lausna hjá Íslandshús.
Íslandshús er nýsköpunarfyrirtæki með aðsetur á Ásbrú í Reykjanesbæ sem hannar og framleiðir forsteyptar steypueiningar. Óskar Húnfjörð og Brynja Sif Ingibersdóttir hófu rekstur Íslandshús árið 2012 og hefur frá upphafi verið lögð höfuðáhersla á vöruþróun og nýsköpun.