Treble tryggir 2 milljarða króna fjármögnun til að sækja fram í hljóðtækni fyrir gervigreind

Nýsköpunarfyrirtækið Treble Technologies, sem þróað hefur hugbúnað á sviði hljóðhermunar sem meðal annars er nýtt við þróun gervigreindar og snjalltækja, hefur lokið 18 milljóna Bandaríkjadala fjármögnun, jafnvirði um 2 milljarða króna.
Í tilkynningu kemur fram að fjármögnunarlotan var leidd af bandaríska fjárfestingarsjóðnum Paladin Capital Group, með þátttöku KOMPAS VC, Frumtak Ventures og Evrópska nýsköpunarsjóðsins, EIC Fund. Með þessari fjármögnun hafa fjárfestar alls lagt um 5 milljarða króna í Treble frá stofnun félagsins. Fjármögnunin kemur í kjölfar vaxandi eftirspurnar frá tækni- og gervigreindarfyrirtækjum eftir lausnum sem geta skilið og nýtt tal og hljóð við raunverulegar aðstæður. Fjármagnið verður einkum nýtt til frekari vaxtar á Bandaríkjamarkaði.
Gefa gervigreind og vélmennum heyrn
Treble er vel í stakk búið til að nýta þá hröðu þróun sem nú á sér stað í gervigreind, þar sem tal og hljóð gegna sífellt stærra hlutverki. Það á bæði við um snjalltæki og annan búnað, en einnig um gervigreindarlíkön og hugbúnað sem þarf að geta skilið tal og önnur hljóð í umhverfinu.
Hingað til hefur þróun slíkra lausna að stórum hluta beinst að sjón og snertingu. Eftir því sem tal og hljóð verða mikilvægari þurfa gervigreindarlíkön og tæki hins vegar einnig að geta greint og skilið tal og önnur hljóð við fjölbreyttar og krefjandi aðstæður, meðal annars í bakgrunnshávaða, í rýmum með mismunandi hljóðvist og þegar tæki eru á hreyfingu.
Þetta á meðal annars við um snjallhátalara, snjallgleraugu, heyrnartól, vélmenni og sjálfkeyrandi bíla, en einnig gervigreindarlíkön og hugbúnað sem þarf að geta unnið með tal og önnur hljóð. Treble hefur meðal annars unnið með Amazon og Logitech, sem bæði eru meðal leiðandi fyrirtækja heims í þróun lausna þar sem tal og hljóð gegna lykilhlutverki.
Amazon og Logitech treysta á tækni Treble
„Við nýtum sýndarhljóðumhverfi á mörgum stigum í þróun Alexa til að flýta fyrir vöruþróun og þróun gervigreindarlíkana,“ segir Wontak Kim, Senior Audio Research Manager hjá Amazon. „Treble gerir okkur kleift að herma ólík umhverfi með mikilli nákvæmni og hefur orðið traustur samstarfsaðili og verðmætur hluti af okkar teymi.“
„Með Treble getum við hermt flókin hljóðumhverfi með mikilli nákvæmni sem erfitt er að endurskapa við raunverulegar aðstæður,“ segir Andy Harper, Head of Audio AI and Signal Processing hjá Logitech. „Treble hjálpar okkur að taka betri verkfræðilegar ákvarðanir og þróa betri vörur fyrir okkar viðskiptavini.“
Hraðari þróun með hljóðhermun
Sérþekking Treble liggur meðal annars í nákvæmri og hraðri hermun á því hvernig hljóð ferðast um rými. Með tækninni geta fyrirtæki endurskapað raunverulegar hljóðaðstæður í tölvu í stað þess að reiða sig á tímafrekar og kostnaðarsamar upptökur og prófanir í raunheimum.
Með tækni Treble geta fyrirtæki búið til stafrænar eftirmyndir af ólíkum hljóðumhverfum sem hægt er að nýta til að meta hvernig vara eða gervigreindarlíkan mun virka áður en farið er í dýrar frumgerðir eða tímafrekar prófanir. Þannig er einnig hægt að prófa aðstæður sem erfitt væri að endurskapa í raunheimum og bera saman mismunandi útfærslur við sömu aðstæður. Þessi nálgun getur stytt hluta þróunarferlisins úr mánuðum niður í daga.
„Hljóð og tal eru að verða eitt af grundvallarviðmótum næstu kynslóðar tækja og gervigreindar, en venjulegar aðstæður geta verið mjög krefjandi þegar kemur að hljóði,“ segir dr. Finnur Pind, stofnandi og framkvæmdastjóri Treble Technologies.
„Gervigreindarlíkön og tæki sem virka vel á rannsóknarstofu geta átt í erfiðleikum þegar þau mæta bergmáli, bakgrunnshávaða eða ókunnu umhverfi. Treble gerir þróunarteymum kleift að herma slíkar aðstæður og prófa hvernig vörurnar virka við raunverulegar aðstæður.“
Um Treble Technologies
Treble Technologies er íslenskt nýsköpunarfyrirtæki sem þróar hljóðhermunartækni fyrir vöruþróun og gervigreind. Tækni Treble gerir fyrirtækjum kleift að endurskapa raunverulegar hljóðaðstæður stafrænt, prófa hvernig vörur og gervigreindarlíkön virka við ólíkar aðstæður og búa til gögn fyrir þróun gervigreindar. Félagið var stofnað í Reykjavík af hljóðverkfræðingunum Finni Pind og Jesper Pedersen.