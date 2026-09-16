Dettifossmálið - „Ég var meira að pæla í því að lifa af“

Annar tveggja skipverja Dettifoss, sem ákærður er í máli sem varðar innflutning á um 14 lítrum af amfetamínbasa, segist hafa upplifað að hann ætti erfitt með að neita þátttöku í málinu. Hafi hann ekki einu sinni verið búinn að ákveða að taka að sér smyglið þegar skipinu var siglt frá Grænlandi til Þýskalands. Þetta kom fram í aðalmeðferð málsins sem fer nú fram í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Eins og áður segir eru ákærðu í málinu Sævar Örn Hilmarsson og Kastriot Pepaj auk tveggja skipverja Dettifoss sem ekki hafa verið nafngreindir í fréttaflutningi. Til að auðvelda aðgreiningu skipverjanna verður sá seinni til að gefa skýrslu kallaður B.
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Þegar hefur verið greint frá framburði hins skipverjans. Næstur til að gefa skýrslu var B en hann segist hafa rætt við aðila, sem hann vill ekki nafngreina, í mars á þessu ári um að taka að sér smygl. Hafi hann gert sér grein fyrir því að líklega væri um eitthvað ólöglegt að ræða en ákvað að spyrja sem minnst. Því minna sem hann vissi, því betra.
„Ég vil ekki tjá mig um það“
Hann hafi hitt þennan ónafngreinda aðila nokkrum sinnum í aðdraganda siglingarinnar. Eftir að skipverjarnir fóru um borð í Dettifoss fóru samskipti fram í gegnum dulkóðaða samskiptaforritið Signal við aðila sem notaði dulnefnið Cloud.
Sækjandi spurði hver hefði beðið B um að setja upp Signal í símanum. Svarið var:
„Ég get ekki tjáð mig um það.“
Sækjandi spurði þá: Var það þessi ónafngreindi einstaklingur?
„Ég vil ekki tjá mig um það“
Sækjandi spurði þá hvernig hann komst í samskipti við Cloud á Signal, aftur sagðist B ekki vilja tjá sig.
Sækjandi spurði þá: „Geturðu það ekki eða viltu það ekki?“
B svaraði: „Ég vil það ekki.“
Aðspurður um hvort að það hafi verið þrýst á hann að taka verkið að sér segir B:
„Það er náttúrulega erfitt að segja nei, bara út af ótta og svona,“ sagði skipverjinn sem sagðist óttast hvað ónefndi aðilinn gæti gert honum. Hann hafi svo fengið vin sinn, hinn skipverjann sem er ákærður í málinu, með í verkið þar sem sá þekkti skipið betur og gæti því betur bent á felustað.
Þegar Dettifossi var siglt frá Grænlandi höfðu skipverjarnir enn ekki tekið ákvörðun um að taka að sér smyglið. Þá fengu þeir skilaboð um að sendingin væri tilbúin og því of seint að hætta við.
Þegar til Þýskalands var komið fengu þeir sendinguna afhenta úr hvítum sendibíl. Til að fá sendinguna þurftu þeir að sýna raðnúmer á seðli sem þeir höfðu sent Cloud mynd af og Cloud komið áleiðis. Eftir það var taskan afhent án frekari samskipta en skipverjinn telur að þetta hafi tekið svona hálfa mínútu allt í allt.
B gat ekki lýst þeim aðilum sem komu með sendibílnum enda hafi hann ekki mikið verið að hugsa um útlit þeirra. „Ég var meira að pæla í því að lifa af,“ sagði hann.
Skipverjarnir opnuðu þá töskuna og fengu áfall. Þar var augljóslega ekki um að ræða 7 lítra af vökva eins og rætt hafði verið um. Magnið var töluvert meira.
Fjölskylduvinur
Eins og áður segir kaus B að víkja sér undan spurningum um þann aðila sem fékk hann að málinu og hvernig það kom til. Eins vill hann lítið geta í eyður. Hann segist ekki hafa kannast við rödd Cloud í símanum en tekur fram að það sé ekki alltaf auðvelt að bera kennsl á raddir í síma. Hann tekur þó fram að hann hafi þekkt meðákærða Sævar Örn Hilmarsson lengi, enda fjölskylduvinur.
Bornar eru undir B myndir sem sýna hann og Sævar Örn saman í matvöruverslun en skipverjinn vill ekki tjá sig um hvers vegna þeir hittust eða hvað þeim fór á milli.
„Ég vil ekki tjá mig um það“
Spurningar sækjanda beinast einkum að þessum ónefnda einstaklingi, Sævari Erni, og svo dulnefninu Cloud, en fær lítið upp úr B hvað það varðar. Ber sækjandi undir B gögn sem virðast eiga að sýna fram á að ónefndi aðilinn sé í raun meðákærði Sævar Örn. Þetta eru t.d. samskiptagögn þar sem B og Sævar eiga í samskiptum og samskipti þar sem skipverjarnir ræða sín á milli um Sævar.
Gengið er út frá því í gögnum frá miðlægri rannsóknardeild lögreglunnar, sem varpað var upp á skjá í dómsal í dag, að Cloud sé dulnefni sem Sævar Örn hafi notað á Signal.
Verjandi Sævars spurði B beint hvort að hann hefði nokkru sinnum fengið fyrirmæli um smyglið frá Sævari Erni, en áður hafði verjandi spurt fyrri skipverjann sömu spurningar. Báðir skipverjarnir svöruðu neitandi.
B er á Kvíabryggju í dag og segist vera að vinna úr áfallinu sem þetta mál hefur valdið. Hann er að vinna að því að komast í háskólabrú og stefnir svo á lögfræðinám.
Flöskurnar sem amfetamínbasinn var fluttur í hafa verið mikið þrætuepli í dag. Báðir skipverjar lýsa því að þeir hafi reiknað með að taka við 7 lítrum af vökva en orðið ljóst eftir að þeir fengu sendinguna í hendurnar að um meira magn var að ræða. Þótti þeim líklegt að þar hafi verið um 10 lítrar en samkvæmt ákæru var um 14 lítra að ræða. Skipverjar lýsa því að þeim virtist sem að sendingin samanstæði af þremur 3L flöskum og einni sem var um 1 lítri. B er þó spurður út í samskipti við ChatGPT þar sem hann spyr hvað 15 lítrar séu mörg kíló en vill B meina að sú fyrirspurn sé ótengd málinu og eigi ekki heima í gögnum máls.