Kanada sækir um aðild að hernaðarbandalagi sem Ísland er í

Kanada hefur sótt um aðild að hernaðarbandalaginu JEF. Íslendingar eru aðilar að JEF en það er undir forystu Breta. Er þetta liður í aukinni tengingu Kanada við Evrópu.
JEF var stofnað árið 2014 en hóf starfsemi árið 2018. Er um að ræða hernaðar, varnar og björgunarbandalag á í Norður Evrópu undir forystu Bretlands. En auk þeirra eru í bandalaginu Ísland, Noregur, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Holland, Eistland, Lettland og Litháen.
JEF er ekki hluti af NATO en öll ríkin eru meðlimir í NATO líkt og Kanada sem hefur nú sótt um aðild að JEF. JEF starfar bæði með NATO og utan þess, til að mynda í friðargæsluverkefnum á vegum Sameinuðu þjóðanna. JEF hefur 10 þúsund manna lið sem hægt er að kalla út með stuttum fyrirvara.
Vilja tengjast Evrópu
Kanadamenn og forsætisráðherra þeirra Mark Carney hafa ekki farið leynt með þann vilja að tengjast betur Evrópu, í pólitískum, viðskiptalegum og hernaðarlegum skilningi. Er það einkum vegna ásælni og andúðar Bandaríkjamanna og Donald Trump forseta sem hefur hafið viðskiptastríð gegn landinu.
Kanada hefur þegar óskað eftir nánari tengslum við Evrópusambandið en landið er nú þegar með fríverslunarsamning við það. Ursula Von Der Leyen hefur lýst því yfir að Kanada verði boðin aukaaðild að ESB án þess að nánar sé útskýrt hvað það þýði.
Í yfirlýsingu Mark Carney segir að Kanada hafi sótt um aðild að JEF og að Bretar styðji þá viðleitni landsins. En Carney og Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, funduðu nýlega í Norður Írlandi. Kanada yrði næst fjölmennasta landið í JEF og það langstærsta.