Pawel og Stefán Einar ekki á sömu blaðsíðu - Orðræðan „viðbjóðsleg og niðurlægjandi“

Pawel Bartoszek þingmaður Viðreisnar hvetur fólk til að standa gegn orðræðu gegn EES samningnum og samstöðu með Úkraínu. Hann segir í færslu á Facebook að hann sé orðinn var við tvö talpunkta sem beint sé gegn þeim sem kusu nei við aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið:
„1) Baráttu gegn því að Ísland styðji við Úkraínu. Talað um að það "framlengi stríðið". "Dragi okkur inn í átökin". Allt þekktar Kremlarlínur,“ segir Pawel.
„2) Andstöðu við EES-samninginn (og flest evrópskt). Talað gegn ýmsu regluverki sem undir hann fellur og veitir íslesnkum fyrirtækjum aðgang að EES-mörkuðum. Látið eins og hann standi í vegi fyrir viðskiptum við önnur lönd (t.d. Bandaríkin). Vonast til að þetta verði til að hann rakni upp.“
Hvetur hann fólk til að standa gegn slíkum málflutningi, einnig þeim sem kusu á móti aðildarviðræðunum.
Stefán Einar Stefánsson, umsjónarmaður Spursmála á Mbl, var fljótur að bregðast við, er það frekar augljóst að þeir eru ekki á sömu blaðsíðu:
„En bíddu nú við, vorum við ekki öll nytsamir sakleysingjar eða rekin áfram af annarlegum hvötum? Vorum við ekki öll stuðningsmenn Le Pen og Farage, einangrunarsinnar, torfkofar og illa menntuð?,“ spurði hann og bætti við:
„Orðræðan í garð þeirra sem stóðu fast á því að Ísland ætti heima utan ESB hefur verið viðbjóðsleg og niðurlægjandi og þú eins og aðrir kjörnir fulltrúar sem töpuðuð þrátt fyrir fulltingi ríkisins, einkum ráðuneytanna og RÚV, hafið ekki gert annað en að kynda undir þessu og um leið grafið undan því lýðræðislega ferli sem þið ýttuð úr vör.“
Pawel segir að hann hafi aldrei staðið fyrir slíkum málflutningi:
„Það má hins vegar ekki loka augunum fyrir því að ég sé sterkari raddir bæði gegn EES-samningnum og stuðningi við Úkraínu núna heldur en áður,“ segir hann og vísar meðal annars til greinar Hjartar J. Guðmundssonar á stjórnmálin.is í Morgunblaðinu í dag þar sem hann segir EES-samninginn vaxandi hindrun í vegi fyrir opnun annarra markaða.
Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður Pírata, spyr Stefán Einar hvort hann sé ekki að rugla saman orðræðunni við gagnrýni á hana:
„Sem dæmi. Þingmaður sem jafnar já fólk við þau sem kusu gegn sjálfstæði frá Dönum er viðbjóðsleg og niðurlægjandi orðræða. Það á sá þingmaður (JPZ) skuldlaust sjálfur. Eðlileg gagnrýni á slíka orðræðu er ekki viðbjóðsleg og niðurlægjandi.“