Pepsi MAX mætt aftur í Smárabíó

Tvö af öflugustu vörumerkjum landsins á sviði afþreyingar og drykkja sameina nú krafta sína þegar Pepsi MAX verður á ný drykkjarvöru samstarfsaðili Smárabíós frá og með 15. september. Samstarfið markar upphaf nýs kafla þar sem markmiðið er að gera bíóferðina að enn betri upplifun fyrir íslenska bíógesti, eins og kemur fram í tilkynningu.
Smárabíó er stærsta kvikmynda- og afþreyingarhús landsins og hefur aldrei verið vinsælla en í síðasta mánuði var slegið aðsóknarmet þegar 38 þúsund gestir sóttu það heim. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið byggt upp einstaka stöðu á íslenskum afþreyingarmarkaði. Með öflugum kvikmyndasölum, MAX-sal, lúxussal, leikjasal, lasertag og fjölbreyttum viðburðum hefur Smárabíó þróast úr hefðbundnu kvikmyndahúsi yfir í heildstæða afþreyingarmiðstöð þar sem upplifun gesta er ávallt í forgrunni.
Framvegis munu gestir geta valið úr fjölbreyttu úrvali drykkja frá Ölgerðinni sem verður hluti af bíóupplifuninni.
„Við höfum á síðustu árum lagt mikla áherslu á að þróa Smárabíó áfram sem leiðandi afþreyingarhús þar sem gestir fá framúrskarandi upplifun í hvert skipti sem þeir heimsækja okkur. Til þess þurfum við samstarfsaðila sem deila þeirri sýn. Pepsi er eitt þekktasta og sterkasta vörumerki heims og Ölgerðin fyrirtæki sem hefur sýnt metnað, nýsköpun og fagmennsku í gegnum árin. Við hlökkum til að hefja þetta samstarf og erum sannfærð um að það muni skapa enn betri upplifun fyrir gesti Smárabíós,“ segir Konstantín Mikaelsson framkvæmdastjóri Smárabíós.
Að sögn Elísabetar Austmann, markaðsstjóra hjá Ölgerðinni, er samstarfið einstakt tækifæri fyrir bæði fyrirtækin.
„Smárabíó hefur skapað sér stöðu sem einn helsti afþreyingarstaður landsins og hefur sýnt metnað í að hámarka bíó upplifun gesta. Það fellur einstaklega vel að því sem Pepsi MAX stendur fyrir – skemmtun, samveru og eftirminnilegar stundir. Við erum því afar stolt af því að verða hluti af þessari vegferð og hlökkum til að vinna náið með öflugu teymi Smárabíós. Við erum hrikalega glöð með að Pepsi MAX sé mætt aftur í Smárabíó!“
Fyrirtækin sjá fyrir sér fjölbreytt samstarfsverkefni á komandi misserum þar sem áhersla verður lögð á nýjungar og skemmtun sem mun hámarka upplifun gesta.
„Samstarfið byggir á breiðum grunni og sameiginlegri framtíðarsýn þar sem frekari þróun í afþreyingu og upplifun gesta er höfð að leiðarljósi. Pepsi MAX, vinsælasti drykkur þjóðarinnar, fellur fullkomlega að þessum pælingum enda lifandi og öflugt vörumerki sem er stöðugt að bjóða upp á spennandi nýjungar. segir Bryndís Thelma Jónasdóttir, vörumerkjastjóri Pepsi.