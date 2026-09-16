Ógnaði starfsfólki matvöruverslunar með hníf

Meðal verkefna dagsins hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var einstaklingur sem var með hníf og sýndi af sér ógnandi hegðun á ölhúsi og annar aðili sem var með hníf í matvöruverslun og ógnaði starfsfólki.
Fyrrnefnda verkefnið kom til kasta lögreglustöðvar 1 sem sér um löggæslu í miðborg, vesturbæ og austurbæ Reykjavíkur auk Seltjarnarness.
Í dagbók lögreglu segir að umræddur einstaklingur hafi verið í annarlegu ástandi. Hann hafi verið handtekinn og vistaður í fangaklefa þar til hann verður viðræðuhæfur.
Meðal annarra verkefna lögreglustöðvar 1 var erlendur aðili sem var handtekinn grunaður um brot á lögum um útlendinga með því að dvelja í landinu án dvalarleyfis.
Einnig var óskað aðstoðar lögreglu vegna umferðarslyss þar sem ökumaður bifreiðar ók á einstakling á rafhlaupahjóli sem var fluttur á sjúkrahús með sjúkrabifreið með minniháttar áverka.
Óskað var aðstoðar lögreglu vegna þjófnaðar úr matvöruverslun en málið var afgreitt á vettavangi.
Jafnframt voru höfð afskipti af einstaklingi sem grunaður var um sölu og dreifingu fíkniefna og læknalyfja, vopnalagabrot, peningaþvætti o.fl.
Annað hnífamál
Hjá lögreglustöð 2 sem vaktar Hafnarfjörð og Garðabæ var tvívegis óskað aðstoðar vegna vinnuslysa. Í báðum tilvikum voru tjónþolar fluttir á sjúkrahús með sjúkrabifreiðum til frekari skoðunar með minnihátta áverka.
Hjá lögreglustöð 3 sem sér um löggæslu í Kópavogi og Breiðholti var óskað aðstoðar lögreglu vegna þjófnaðar í matvöruverslun. Þá fylgdi það tilkynningunni að einstaklingurinn hafi ógnað starfsfólki með hníf og komist undan. Einstaklingurinn var handtekinn stuttu síðar skammt frá vettvangi. Málið er í rannsókn.
Hjá lögreglustöð 4 sem sér um Grafarvog, Grafarholt, Árbæ og Mosfellsbæ var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna húsbrots. Málið í rannsókn.