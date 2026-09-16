Nýr forstjóri ráðinn til SÁÁ í skugga harðra deilna

SÁÁ hefur ráðið nýjan forstjóra eftir að fjöldi stjórnenda hjá samtökunum hefur sagt upp störfum eða farið í veikindaleyfi. Hafa stjórnendurnir átt í hörðum deilum við framkvæmdastjórn SÁÁ og sakað hana um afskipti af faglegu meðferðarstarfi.
Í samantekt RÚV um deilurnar segir að forstjóri SÁÁ Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri á meðferðarstöðinni Vík, og Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hafi allar hætt. Hafa Þóra Björk og Valgerður báðar sagt við RÚV að uppsagnir þeirra tengist deilum við framkvæmdastjórn samtakanna um það sem þær segja vera óeðlileg afskipti stjórnarinnar af faglegu meðferðarstarfi.
Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SÁÁ vísaði fullyrðingum þeirra á bug. Í kjölfarið lýstu á sjöunda tug starfsmanna yfir vantrausti á bæði Önnu Hildi og framkvæmdastjórn. Aðalstjórn samþykkti í kjölfarið yfirlýsingu um stuðning við framkvæmdastjórn. Eftir það munu tveir stjórnendur á Vogi, fagstjóri lækninga og fagstjóri sálfélagslegrar meðferðar auk eins læknis hafa farið í veikindaleyfi.
Nýr forstjóri
Í fréttatilkynningu frá SÁÁ segir að Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir hafi verið ráðin forstjóri.
Baldvina Ýr sé hjúkrunarfræðingur með meistaragráðu í hjúkrunarfræði og diplómanám í opinberri stjórnsýslu. Hún komi til SÁÁ frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands, þar sem hún hafi verið framkvæmdastjóri heilsugæslu- og forvarnasviðs.
Baldvina Ýr hafi 16 ára reynslu af stjórnun í heilbrigðisþjónustu. Í núverandi starfi beri hún rekstrarlega ábyrgð á sviði sem nái yfir tíu starfsstöðvar og rúmlega 500 starfsmenn. Sviðið þjóni rúmlega 35.000 íbúum á Suðurlandi.
Segir enn fremur að Baldvina hafi leitt umfangsmiklar breytingar innan heilbrigðisþjónustunnar, meðal annars yfirtöku nýrra hjúkrunarheimila, sameiningu og breytingar á starfsemi deilda og innleiðingu nýrrar tækni. Þá hafi hún víðtæka reynslu af uppbyggingu stjórnendateyma, gæðastjórnun, mannauðsmálum og samningagerð við ráðuneyti, Sjúkratryggingar Íslands og stéttarfélög.
„Við erum virkilega ánægð með að fá Baldvinu Ýr til starfa hjá SÁÁ á þessum tímamótum. Hún býr yfir reynslu af stjórnun, sterkum faglegum bakgrunni og þekkingu á flóknum rekstri í heilbrigðisþjónustu. Ráðning hennar er mikilvægt skref í því að skapa stöðugleika, byggja upp traust og styrkja samstarfið innan samtakanna,“ segir Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ.
Segir að lokum í tilkynningunni um Baldvinu Ýr að hún hafi starfað áður í tíu ár sem deildarstjóri hjúkrunar á Dvalar- og hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði. Þar áður hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands, fyrst sem hjúkrunarfræðingur og síðar sem deildarstjóri á hand- og lyflækningadeild. Hún hafi jafnframt setið í stjórnum Landssambands heilbrigðisstofnana og Félags stjórnenda í öldrunarþjónustu.
„Ég tek við starfi forstjóra SÁÁ af virðingu fyrir því mikilvæga starfi sem unnið er innan samtakanna. Fyrstu verkefni mín verða að hlusta, kynnast starfseminni og eiga samtal við starfsfólk og aðra lykilaðila. Markmiðið er að skapa stöðugleika, styrkja samstarfið og byggja áfram á þeirri miklu þekkingu og reynslu sem býr innan SÁÁ,“ segir Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir.
Baldvina Ýr tekur til starfa bráðlega