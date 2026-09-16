Hryllingur í háloftunum þegar loftið hrundi á farþegana - „Ó, guð minn góður.“

Farþegar um borð í Boening farþegaþotu í Íran fundu fyrir mikilli skelfingu þegar dekk vélarinnar sprakk og þakið hrundi. Vélin þurfti að lenda neyðarlendingu en enginn slasaðist.
Sjónvarpsstöðin CNN greinir frá þessu.
Eins og sést í myndbandi úr flugvél Sepehran Airlines í Íran myndaðist ógn og skelfing þegar loftið hrundi. En betur fór en á horfðist í þessu slysi og flugmönnum tókst að lenda vélinni án þess að nokkur slasaðist.
Dekk sprakk
Um var að ræða Boening 737 vél á leiðinni frá borginni Mashad í norðausturhluta landsins til Kermanshah í vesturhlutanum í gær, þriðjudaginn 15. september. Sepehran Airlines hafa höfuðstöðvar sínar í Mashad sem er næst fjölmennasta borg landsins.
Skömmu eftir flugtak hvellsprakk eitt dekkið með þeim afleiðingum að annar hreyfillinn skemmdist. Flugmaðurinn tilkynnti svo að um neyðartilfelli væri að ræða og að snúið yrði við.
Í lendingunni hristist vélin gríðarlega, svo mikið að klæðningin í lofti flugvélarinnar hrundi yfir farþegana.
Enginn slasaðist
Í myndbandinu má sjá farþegana öskra og kalla á guð sinn: „Ya Ali“ sem þýðir á persnesku „Ó, guð minn góður.“
Bútar úr loftinu hrynja yfir fólkið sem reynir í örvæntingu sinni að ýta þeim aftur upp.
Flugmennirnir lentu neyðarlendingu á flugvellinum í Mashad. Merkilegt nokk þá slasaðist enginn enginn í vélinni, hvorki farþegar né áhöfn, og eftir að vélinni var lent var hægt að rýma vélina hratt og örugglega.
Flugbrautunum á Mashad flugvelli var lokað í nokkra klukkutíma vegna atviksins. Málið er nú rannsakað hjá írönskum flugmálayfirvöldum.
Efnahagsþvinganir valda vandræðum
Þetta er annað slys Sepehran Airlines véla á aðeins nokkrum vikum. En þann 25. ágúst fór vél, sem var á leið frá höfuðborginni Teheran, út af flugbraut og lendingarbúnaður hennar að framan hrundi. Líkt og í hinu tilvikinu þá sluppu allir farþegar og áhöfn án meiðsla.
Málin hafa vakið efasemdir um öryggi véla Sepehran Airlines, sem var stofnað árið 2016 og sinnir flugi til annarra landa í Miðausturlöndum og innanlandsflugi í Íran. Er talið að flugflotinn sé orðinn nokkuð gamall og sumar vélarnar smíðaðar á tíunda áratug síðustu aldar. Vegna viðskiptaþvingana á Íran er hins vegar erfitt fyrir félagið að útvega ýmsa varahluti og tæknibúnað í vélarnar.