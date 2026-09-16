Sævar Helgi pirraður á ljósastaurunum: „Er einhver lögfræðingur þarna úti?“

Sævar Helgi Bragason, einnig þekktur sem Stjörnu-Sævar, er allt annað en sáttur við ljósastaura sem hann segir alltof háa og skæra. Segir hann birtuna frá þeim berast inn í svefnherbergi á næturnar, jafnvel þótt dregið sé fyrir glugga.
Sævar Helgi vakti athygli á málinu í færslu á Facebook þar sem hann furðaði sig á því að ljósin þyrftu að loga næturlangt og lýsti þeim sem „skilgreiningunni á ljósmengun“. Sævar birti mynd með færslu sinni og sagði:
„Afsakið mig en smá nöldur. Af hverju þurfa þessir óþörfu staurar að loga næturlangt? Þeir eru alltof, alltof háir, alltof skærir og lýsa upp svefnherbergi þótt dregið sé fyrir. Þeir valda fáránlega mikilli glýju og eru skilgreiningin á ljósmengun.“
Sævar hélt áfram og spurði hvort hann sem íbúi hefði einhvern rétt til að fara fram á að slökkt sé á þeim, birtan minnkuð, slökkt sé á þeim yfir nóttina eða þeim skipt út fyrir lægri staura sem lýsa aðeins upp stíginn sem hann segir að sé hvort sem er lítið notaður.
„Fyrir utan auðvitað að þessi hræðilega hönnun byrgir sýn á himininn,“ segir Sævar Helgi.
Færsla hans vakti töluverða athygli og tóku margir undir með honum í athugasemdum. Sævar bætti við að honum væri fullkomin alvara og spurði: „Er einhver lögfræðingur þarna úti sem getur hjálpað til við að ýta á borgina að laga þennan ófögnuð?“
Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, var í hópi þeirra sem tóku undir með Sævari.
„Nú erum við svo innilega sammála, vinur. Það virðist ekkert vera hugsað um ljósmengun þegar slíkir staurar eru settir upp, algjörlega handahófskennd lýsing,“ sagði hann.
Þótt flestir hafi tekið undir með Sævari voru aðrir sem slógu á léttari strengi. Einn sagði til dæmis: „En að nota sólmyrkvagleraugu? Er það ekki eitthvað?“