Dettifossmálið: Sakar ákæruvaldið um vegferð gegn sér - „Ég er ekki Cloud“ 

Áfram heldur aðalmeðferð í svokölluðu Dettifossmáli þar sem fjórir svara til saka fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Ákærðu, Sævari Erni Hilmarssyni, Katriot Pepaj og tveimur skipverjum, er gert að sök að hafa staðið að innflutningi á rúmum 14 lítrum af amfetamínbasa, með styrkleika sem nam 47-48 prósentum, ætluðum til söludreifingar hér á landi.
Efnin voru falin í fjórum flöskum um borð í gámaflutningaskipinu Dettifossi sem sigldi frá Bremerhaven í Þýskalandi til Íslands aðfaranótt 13. apríl.
Sævar Örn er þriðji sakborningurinn sem gefur skýrslu í dag og les upp yfirlýsingu þar sem hann hafnar því að svara spurningum frá ákæruvaldinu.
Segist Sævar Örn ekki treysta ákæruvaldinu til að gæta hlutlægni enda hafi honum verið neitað um gögn við rannsókn málsins sem þó sannarlega séu til. Eins hafi hald verið lagt á persónulega muni sem hafi ekki verið skilað þrátt fyrir að þeirra sé ekki getið í upptökukröfu í ákæru.
Neitar að vera Cloud
Segist Sævar Örn hafa verið samvinnufús og ávallt gætt fyllstu kurteisi en hann telur málarekstur gegn sér hluta af einhvers konar keppni til sakfellingar. Hafi hann reynt að leiðrétta rangfærslur ákæruvaldsins en verið neitað um það.
„Ég er ekki sá sem gengur undir nafninu Cloud,“ segir Sævar Örn um aðgang á Signal sem átti samskipti við skipverja Dettifoss um fíkniefnainnflutninginn.
Hann gekkst við því að hafa hitt annan skipverjann í Nettó í aðdraganda innflutningsins og einnig að hafa hitt báða skipverjanna á barnum Arabar í Kórahverfi. Aldrei hafi talið þó beinst að innflutningi fíkniefna.
Hann hafi þekkt meðákærða Kastriot til lengri tíma en þeir hafi ekki staðið fyrir innflutningnum.
Segir alla hafa verið velkomna á heimili sitt
„Ég er ekki Cloud,“ segir Sævar Örn og lýsir yfir sakleysi. Sími sem eigi að hafa verið notaður af téðum Cloud sé meðal gagna máls en þann síma hafi Sævar Örn aldrei fengið að sjá. Hann telur það ekki sanna nokkuð að þessi sími hafi mögulega fundist á heimili hans og tengst þar netinu.
„Heimili mitt hefur verið opið fólki og þangað hafa allir verið velkomnir.“
Eins rekur hann að enginn meðákærðu hafi borið hann þeim sökum eða staðfest með óyggjandi hætti að Sævar Örn sé Cloud.
„Það er vegna þess að ég er ekki Cloud.“
Segist ekki treysta ákæruvaldinu
Ítrekar Sævar Örn að hann treysti ekki ákæruvaldinu til að lesa rétt úr gögnum málsins. Telur hann ákæruvaldið vera á vegferð gegn sér og ekki hika við að halla réttu máli. Hafi ákæruvaldið gleymt hlutverki sínu um að sækja mál af hlutlægni og virðingu.
Gerir Sævar Örn einnig athugasemd við að hald hafi verið lagt á ýmsa muni í hans eigu sem ákæruvaldið telur hafa verið keypta fyrir ágóða af glæpum. Ætlar Sævar Örn að sanna mál sitt með vitnum sem lýsa því hvernig þau gáfu honum, seldu eða aðstoðuðu hann við að eignast hlutina. Sumir hlutir hafa persónulegt gildi.
Á forsögu og segist hafa verið á vondum stað
Rekur Sævar Örn að hann eigi sér sína forsögu og hafi misst fótanna í upphafi árs. Þegar hann var handtekinn í tengslum við mál þetta hafi bestu vinir hans verið hjá honum að huga að heilsu hans því konan hans hafði gengið út.
„Ég var á vondum stað.“
Frá handtökunni hafi hann misst mikið, þetta viti allir sem þekkja Sævar Örn, og harmar hann þá stöðu sem upp er komin. Hann ætlar þó að koma sterkari til baka og veit að hann er saklaus og biður dóminn að „blindast ekki af kappi ákæruvaldsins til sakfellingar“
Ljóst er að Sævar Örn og verjandi hans sömdu yfirlýsinguna saman og telja þeir allt koma þar fram sem fram þarf að koma. Neitar Sævar Örn að taka við spurningum frá sækjanda en býður dómara að koma með spurningar sem varða haldlagða muni, en ekki annað.