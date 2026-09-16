Dettifossmálið - Upplifði sig svikinn og notaðan og er óskýr um aðkomu Sævars Arnar

Aðalmeðferð er nú hafin í svokölluðu Dettifossmáli eftir nokkuð lífleg átök í Héraðsdómi Reykjavíkur. Meðal ákærðra eru Sævar Örn Hilmarsson, Kastriot Pepaj og tveir skipverjar á gámaflutningaskipinu Dettifossi en málið varðar stórfellt fíkniefnasmygl.
Mennirnir fjórir eru ákærðir fyrir að hafa skipulagt flutning á 14,1 lítrum af amfetamínbasa til landsins með gámaflutningaskipinu Dettifossi þann 13. apríl síðastliðinn. Mennirnir hafa notið nafnleyndar í ákærum, úrskurðum og dagskrá dómstólanna en tveir þeirra eru samkvæmt fréttum Vísis þeir Kastriot Pepaj og Sævar Örn Hilmarsson. Hinir tveir sakborningarnir eru tveir ónefndir skipverjar á Dettifossi. Efnið var flutt til landsins frá Bremerhaven í Þýskalandi.
Fyrr í morgun var útlit fyrir að aðalmeðferð yrði frestað vegna deilna um ljósmynd af flöskunum sem amfetamínbasinn mun hafa fundist í. Ákæruvaldið ákvað að leggja myndina fram fyrst í gær en verjandi mótmælti framlagningunni og íhugaði að kæra hana. Úr málinu var þó leyst og gat aðalmeðferð því hafist .
Upplifði sig svikinn og notaðan
Fyrstur til að gefa skýrslu er annar skipverjanna. Hann segist hafa upplifað sig svikinn og notaðan og telur að það megi lýsa sér sem burðardýri í málinu.
Besti vinur hans hafði ítrekað beðið hann um að koma með sér í smá spjall og þann 23. mars héldu skipverjarnir tveir á Arabar í Kórahverfinu. Þar hittu þeir mann sem mögulega var meðákærði, Sævar Örn Hilmarsson, en skipverjinn fer þó varfærið í að fullyrða nokkuð um hver sá maður var. Á barnum kom til tals að smygla flöskum. Síðar sama dag fara skipverjarnir um borð í Dettifoss og eftir það eiga samskipti sér stað í gegnum dulkóðaða samskiptaforritið Signal en þar ræða skipverjar við aðila sem kallar sig Cloud, en samskiptin fara fram á íslensku. Þegar Dettifoss er siglt frá Grænlandi berast skilaboð um að efnin séu tilbúin og bíði þeirra í Bremerhaven.
Höfðu skipverjarnir útskýrt fyrir Cloud að best væri að hitta þá við búð þar sem þeir kaupa vanalega tollinn í Bremerhaven. Búðin var reyndar lokuð þann daginn. Eftir töluverða bið kemur þangað sendibíll með þremur aðilum, tveimur karlmönnum og einni konu. Skipverjarnir afhenda seðil með raðnúmeri til að sanna á sér deili. Fá þeir þá afhenda 20 kílóa ferðatösku og í henni eru fjórar flöskur. Þrjár þeirra eru mjög stórar og telur skipverjinn að þar hafi líklega verið 3 lítrar af vökva. Sú fjórða er minni. Stóru flöskurnar eru ómerktar en sú minni er merkt Absalut-vodka.
Skipverjinn segist hafa orðið stressaður þegar honum varð ljóst að þeir hefðu fengið mun meira af vökva heldur en þá sjö lítra sem um var samið. Í framhaldinu hafi hann tekið töskuna um borð í Dettifoss og falið hana.
„Þar endar mitt mál, við að fela flöskurnar,“ segir hann.
Rætt um aðkomu Sævars Arnar
Eins og áður segir var skipverjinn mjög varfærinn í hvert sinn sem hann var spurður um aðkomu meðákærða Sævars Arnar að málinu. Meðal gagna málsins eru þó samskiptagögn sem sýna að hann hafi sent skilaboð á persónulegan Signal-aðgang Sævars Arnar þar sem finna má fullt nafn hans og símanúmer og svo að nafnlausi aðilinn Cloud sé í raun dulnefnisaðgangur Sævars.
Borinn er undir skipverjann framburður hans hjá lögreglu en þar tók hann fram að hann hafi hitt Sævar Örn á Arabar. Hann hafi ekki þekkt hann fyrir en um sé að ræða mann sem er þekktur í þjóðfélaginu. Eins má í gögnum sjá skipverjana tvo ræða sín á milli um Sævar og telur sækjandi að þar séu skipverjarnir að tala um Sævar í hlutverki Cloud.
Verjandi Sævars spyr hvort skipverjinn hafi fengið bein fyrirmæli frá Sævari Erni um fíkniefnasmyglið. Skipverjinn segir nei. Hann hafi talað við Cloud í síma og ekki þekkt röddina sem rödd Sævars.
„Eins og ég segi, ég þekki ekki Sævar,“ segir hann.
Verjandinn spyr eins um flöskurnar, hvernig hægt sé að koma 14 lítrum af vökva í 10 lítra umbúðir svona í ljósi þess að skipverjinn sagði að í töskunni hefðu verið þrjár þriggja lítra flöskur og ein eins lítra. Skipverjinn getur ekki svarað því. Aðspurður segist skipverjinn hafa talið að stóru flöskurnar væru þriggja lítra flöskur miðað við reynslu sína af kaupum á slíkum flöskum. Ekkert hafi verið skráð um magn utan á flöskunum.
Skipverjinn lýsir streitu, hræðslu og ótta sem hann hefur upplifað í málinu. Skipverjinn situr nú í gæsluvarðhaldi á Kvíabryggju þar sem hann er í námi og sjálfsrækt. Hann segist vera að leggja drög að framtíðinni og vera kominn með vilyrði fyrir vinnu. Hann sé á betri stað í dag en þegar atvik máls áttu sér stað.
„Mér þykir þetta allt hrikalega leiðinlegt og ég sé mikið eftir þessu,“ segir skipverjinn og tekur fram að hann hafi vitað að hann væri að taka þátt í ólöglegu athæfi.