Íslendingar fá frest til þess að ákveða með Eurovision þátttöku árið 2027

Íslendingar og Slóvenar hafa óskað eftir fresti frá EBU, samtökum evrópska sjónvarpsstöðva, til að taka ákvörðun um þátttöku í söngvakeppninni Eurovision á næsta ári. Báðar þjóðir voru á meðal þeirra sem sniðgengu keppnina síðastliðið vor.
Eurovision miðillinn Eurovision Fun greinir frá þessu.
EBU hefur veitt Íslendingum (það er RÚV) og Slóvenum frekari frest til þess að ákveða hvort tekið verður þátt í Eurovision söngvakeppninni að ári. Báðar þjóðir sniðgengu keppnina árið 2026 vegna þátttöku Ísraela. Það gerðu einnig Hollendingar, Spánverjar og Írar.
Áður höfðu Hollendingar, Spánverjar, Belgar og Ungverjar fengið frest til þess að ákveða þátttöku. Írar hafa þegar ákveðið að taka ekki þátt í keppninni sem fram fer í Burgas í Búlgaríu næstkomandi maí.
Muni liggja fyrir í mánaðarlok
Fulltrúar bæði Íslands og Slóveníu mættu á fund Eurovision í Podgorica í Svartfjallalandi í gær og fyrradag. Búist er við því að ákvörðun landanna liggi fyrir í lok mánaðar líkt og ákvörðun Spánverja, Hollendinga og Belga. Ungverjar hafa hins vegar fengið frest til 7. desember vegna mikillar yfirhalningar ríkissjónvarpsins þar í landi eftir valdatöku Peter Magyar. Verið er að hreinsa út fylgismenn Viktor Orban, fyrrverandi forseta.
Endanleg tala þátttakenda liggur því ekki fyrir í keppninni en hún verður einhvers staðar á bilinu 36 til 42. Norður Makedóníumenn hafa boðað endurkomu sína í keppnina og Kanada mun taka þátt í fyrsta sinn.