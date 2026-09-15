Hræringar í framboðsmálum vestanhafs - Mun ekki bjóða sig fram geri hún það

Gavin Newsom ríkisstjóri Kaliforníu mun ekki bjóða sig fram sem forsetaefni Demókrata í Bandaríkjunum, í næstu kosningum, fari svo að Kamala Harris, fyrrum varaforseti og forsetaefni flokksins í kosningunum 2024, bjóði sig aftur fram.
Newsom greindi frá þessu í einkaviðtali við CNN sem vitnað hefur verið til í fjölda fjölmiðla vestanhafs.
Newsom hefur verið sterklega orðaður við framboð og hann hefur sagst hafa hugleitt það og rætt um hugsanlegt framboð við fjölskyldu sína. Hann mun láta af embætti ríkisstjóra í upphafi næsta árs en sami einstaklingur má aðeins sitja í embættinu í tvö kjörtímabil í röð og það hefur Newsom nú gert. Honum er þó heimilt að bjóða sig aftur fram í embættið í kosningunum 2030 en eftirmaður hans verður kjörinn í nóvember næstkomandi.
Newsom var um tíma í forystu í skoðanakönnunum yfir forsetaefni Demókrata og þá ekki síst eftir harða og opinskáa gagnrýni hans á Donald Trump forseta. Hann þykir hins vegar umdeildur og margir íhaldssamir kjósendur leggja beinlínis fæð á hann. Því gæti reynst örðugt fyrir Demókrata að komast aftur í Hvíta húsið með hann sem forsetaefni. Newsom hefur hins vegar aðeins gefið eftir í könnunum og Kamala Harris er nú í forystu með um 25-27 prósent fylgi en Newsom fylgir þar á eftir með um 14-16 prósent.
Ekki ef hún fer fram
Gavin Newsom og Kamala Harris þekkjast vel enda er þau bæði frá San Francisco-svæðinu og hófu sinn stjórnmálaferil þar á svipuðum. Newsom hóf sinn stjórnmálaferil sem borgarfulltrúi í San Francisco og síðan borgarstjóri. Harris hóf sinn feril sem saksóknari San Francisco, þegar Newsom var borgarstjóri, en varð síðar öldungardeildarþingmaður Kaliforníu.
Newsom tók það skýrt fram í viðtalinu að muni Harris bjóða sig aftur fram fari hann ekki í forsetaframboð:
„Af hverju ætti ég að gera það? Ég myndi ekki gera henni það. Ég myndi ekki gera sjálfum mér það. Ég myndi ekki vilja sóa tíma eins né neins. Hver þarf á því að halda?“
Hann segir ljóst að færu þau bæði fram myndu Repúblikanar vera hæstánægðir. Það myndi eyðileggja fyrir þeim báðum og þar með ekki þjóna neinum æðri tilgangi. Newsom spyr í ljósi þessa hvers vegna honum ætti að detta í hug að bjóða sig fram gegn Harris:
„Það væru ekki neinir kostir við það.“
Þegar Newsom er bent á að Harris hafi boðið sig fram til forseta bæði 2020 og 2024 og tapað í bæði skiptin, en í fyrra skiptið endaði hún þó sem varaforsetaefni Joe Biden, eftir að hafa tapað fyrir honum í forkosningum um forsetaefni Demókrata, þá segir ríkisstjórinn að það sé vissulega rétt en bætir við:
„Ég myndi ekki gera fólki það. Ég myndi ekki koma því í þá stöðu.“
Ekki tilbúinn
Newsom greinir frá því í viðtalinu að hann hafi verið hvattur til þess að bjóða sig fram gegn Joe Biden í kosningum um forsetaefni Demókrata í kosningunum 2024. Hann segist hins vegar ekki hafa verið tilbúinn í forsetaframboð á þeim tímapunkti. Það hafi þó ekki komið til greina að bjóða sig fram gegn samflokksmanni sínum og sitjandi forseta. Segist Newsom vera nokkuð viss um að hefði hann gert það hefði Biden sigrað hann með yfirburðum. Newsom segist heldur ekki hafa á þeim tíma haft svar við þeirri spurningu hvers vegna hann vildi verða forseti:
„Það er ótrúlegt hversu margir forsetaframbjóðendur geta ekki svarað af hverju þeir vilja verða forseti.“
Hann segir að of margir forsetaframbjóðendur fari í framboð af röngum eða alls engum ástæðum.
Newsom segir að annað skilyrði fyrir því að hann fari í forsetaframboð sé að eiginkona hans, Jennifer, og fjögur börn þeirra, sem eru á aldrinum 10-17 ára, veiti samþykki sitt:
„Ef þau eru ekki til í þetta þá þýðir ekkert að ræða það frekar.“