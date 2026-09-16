Leystu upp bíræfið svikagengi á Spáni – Fengu eldri borgara til að afsala sér heimilum sínum

Lögreglan á Spáni hefur leyst upp glæpasamtök sem stunduðu bíræfna svikastarfsemi gagnvart eldri borgurum. Hópurinn gaf út falsaðar rukkanir og lét fólk afsala sér heimilum sínum.
Spænski miðillinn Canarias Noticas greinir frá þessu.
Spænska lögreglan hefur leyst upp fjársvikahóp sem beitti sér gegn eldra fólki víða um Spán. Samhæfð aðgerð fór fram í tíu borgum og bæjum, þar á meðal höfuðborginni Madríd, Leganes, Getafe og Valdemoro.
Veiddu viðkvæma einstaklinga
Hópurinn hafði upp á einangruðum og viðkvæmum eldri borgurum með það að markmiði að hafa af þeim húsnæðið. Stundum komust málin ekki upp fyrr en eftir dauða fólksins, það er þegar erfingjar þeirra komust að því að húsnæðið var horfið úr búinu.
Rannsókn málsins hófst í apríl árið 2025 eftir kæru frá ættingja eldri borgara sem hafði lent í hópnum í bænum Alcala de Henares. Rannsóknin vatt svo upp á sig þegar lögreglan byrjaði að raða saman púsluspilunum og sá sama mynstur aftur og aftur í málum fleiri eldri borgara.
Gátu aldrei greitt skuldirnar
Glæpamennirnir þóttust vera fulltrúar fyrirtækja sem seldu heilsu og heimilisvörur. Eldri borgararnir voru narraðir til þess að skrifa undir plögg þar sem þeir steyptu sér í skuldir sem þeir gátu aldrei greitt upp.
Hvert svikamál tók langan tíma. Hópurinn sendi fólki lögfræðihótanir og loks var boðist til þess að taka húsnæði þess upp í skuldina og láta þar við sitja. Oftast voru þetta einstaklingar sem höfðu lítið bakland og takmarkaða getu til þess að leita sér aðstoðar eða spyrna á móti.
47 fasteignir og hundruð milljóna bankareikningar
Lögreglan gerði atlögu á tíu stöðum í júnílok og handtók 32 einstaklinga í tengslum við málið. Eru þeir grunaðir um fjársvik, skjalafals og peningaþvætti. Foringjar hópsins hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald.
Alls hefur lögreglan á skrá 47 fasteignir sem grunur leikur á að hópurinn hafi svikið út úr eldri borgurum. Fasteignirnar hafa verið haldlagðar sem og bankareikningar frystir sem innihalda 4 milljónir evra. Það er rúmlega 560 milljónir króna.