Stefán er ekki bjartsýnn um breytinguna – „Ætla að spá því að þetta frumvarp verði saltað í þinginu“

Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins, er ekki bjartsýnn um að nýjar reglur um kosningar nái fram að ganga. Málið sé hugsað á stærðfræðilegum nótum en sé ekki pólitískt djúphugsað.
„Fyrstu viðbrögð við kosningakerfisbreytingunni fyrirhuguðu lofa ekki góðu,“ segir Stefán í færslu á samfélagsmiðlum.
Kraginn fær fleiri þingmenn en Norðlendingar færri
Eru þetta viðbrögð við tíðindum að fyrirhuguðum breytingum á kosningakerfinu sem kynntar voru í gær. Starfshópur Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra hefur lagt til að jöfnunarþingsætum yrði stórfjölgað.
Þetta myndi þýða að við Suðvesturkjördæmi myndu bætast 4 auka þingmenn en þingmönnum í Norðausturkjördæmi myndi fækka um 3 og um 1 í Norðvesturkjördæmi. Myndi þetta jafna vægi landshlutanna út frá íbúafjölda umtalsvert en misvægi atkvæða er meira en í flestum nágrannalöndum.
Ekki bjartsýnn
En Stefán er ekki bjartsýnn á að þetta nái fram að ganga.
„Ég ætla að spá því að þetta frumvarp verði saltað í þinginu og líklega ljúki kjörtímabilinu án þess að neitt verði gert í kosningalögunum - sem væri vond niðurstaða,“ segir hann. „Þessi spádómur er ekki settur fram af meinfýsni, heldur einfaldlega reynslu sögunnar.“
Of stærðfræðilegt
Bendir hann á að breytingar á kosningalögum séu flóknustu viðfangsefni sem þingið taki sér fyrir hendur. Þetta hafi ávallt kallað á flókinn línudans þar sem allir flokkar eru dregnir að borðinu.
„Það að ráðuneytið feli hópi ágætra stærðfræðinga að hnoða saman tillögum felur því feigðina í sér,“ segir hann. „Og kannski er það einmitt vandamálið - að hópur ráðuneytisins nálgast verkefnið fyrst og fremst stærðfræðilega? Tillögurnar miða að því að sníða ákveðna agnúa af núverandi kerfi, en eru kannski ekki pólitískt djúphugsaðar - og gjalda fyrir að vinna út frá þeirri frumforsendu að ekki megi leggja neitt til sem kalli á breytingu á stjórnarskránni. Það er kannski stærsta meinsemdin: þetta er enn ein plásturslausnin.“