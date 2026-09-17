Borgin ætlar að taka moskulóðina til baka

Reykjavíkurborg hyggst afturkalla lóðaúthlutun til Félags múslima á Íslandi við Suðurlandsbraut 76, þar sem til stóð að reisa mosku. Málið verður tekið fyrir á fundi borgarráðs í dag.
Morgunblaðið fjallar um málið í dag.
Félagið fékk lóðinni úthlutað árið 2013 en ekkert hefur verið byggt þar. Jafnframt stendur til að afturkalla úthlutun tveggja lóða við Bræðraborgarstíg 2 og Bakkastíg 8 sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan fékk árið 2008. Þær standa einnig auðar.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir við Morgunblaðið að lóðarhöfum hafi verið veittur andmælafrestur og þá hafi komið í ljós að engin uppbygging væri fyrirhuguð á næstu misserum.
„Þarna er um mikilvægar lóðir að ræða sem var úthlutað fyrir um 15 árum en þær standa enn auðar,“ segir Hildur. Borgin hafi kortlagt auðar lóðir enda standi til að sækja fram í húsnæðis- og atvinnuuppbyggingu.
Úthlutun moskulóðarinnar var umdeild á sínum tíma og var meðal annars tekist á um hana fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2014. Morgunblaðið greindi frá því árið 2024 að frestur félagsins til að byggja á lóðinni væri að renna út.
Verði greidd atkvæði gegn afturköllun lóðanna í borgarráði fer málið til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar.