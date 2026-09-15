Morðingi sem verður tekinn af lífi í dag pantaði risastóra hinstu máltíð – Sjáðu hvað hann pantaði

Stacey Humphreys verður tekinn af lífi fyrir tvö morð í dag í Georgíufylki í Bandaríkjunum. Humphreys pantaði risavaxna hinstu máltíð.
Breska blaðið The Daily Star greinir frá þessu.
Hinn 53 ára Stacey Humphreys var dæmdur til dauða árið 2007 fyrir að myrða tvær konur sem störfuðu á fasteignasölu árið 2003, hina 33 ára Cyndi Williams og 21 árs Lori Brown. Neyddi hann þær til að afklæðast áður en hann skaut þær til bana.
Humphreys verður tekinn af lífi með eitraðri sprautu í dag miðvikudaginn 16. september. Að venju mega dauðadæmdir fangar panta nánast hvað sem er sem hinstu máltíð. Sú máltíð sem Humphreys pantaði hefur vakið athygli.
Fyrsta aftakan í rúm tvö ár
Humphreys pantaði grillaða birsket nautasteik, grilluð svínarif, tvöfaldan ostborgara með beikoni, franskar kartöflur, buffaló vængi og pönnupizzu með mörgum tegundum kjöts ofan á. Í eftirrétt pantaði hann tvæg tegundir af rjómaís, annan með ferskjubragði og hinn með pekan hnetubragði. Þessu á að skola niður með tveimur flöskum af koffínlausu gosi.
Verði aftakan ekki stöðvuð verður hún sú fyrsta í Georgíufylki síðan í marsmánuði árið 2024. Aftaka Humphreys átti að fara fram í desember síðastliðnum en var frestað vegna áfrýjunnar.