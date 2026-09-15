Byggingar- og skipulagsfulltrúum Hafnarfjarðar sagt upp

Vegna skipulagsbreytinga hefur Hafnarfjarðarbær sagt bæði skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa bæjarins upp störfum.
DV barst ábending um að byggingarfulltrúanum hefði verið sagt upp og leitaði svara hjá Hafnarfjarðarbæ.
Í ljós kom að sú væri raunin og að það ætti einnig við um skipulagsfulltrúa.
Til stendur að sameina þessi tvö embætti í eitt.
Í svari Hafnarfjarðarbæjar við fyrirspurn DV segir:
„Hafnarfjarðarbær hefur ráðist í skipulagsbreytingar til að tryggja öflugri yfirsýn og aukna samvinnu á umhverfis- og skipulagssviði. Auglýst hefur verið eftir skipulags- og byggingarfulltrúa sem tekur við sameinuðum deildum. Stefnt er að því að ávinningurinn breytinganna verði í styttri boðleiðum, skilvirkara upplýsingarflæði og þar með enn betri þjónustu við íbúa.“
Hið nýja embætti skipulags- og byggingarfulltrúa hefur þegar verið auglýst laust til umsóknar en meðal menntunar- og hæfniskrafna sem gerðar eru til umsækjenda er háskólamenntun í samræmi við ákvæði skipulags- og mannvirkjalaga, reynsla af starfi skipulagsfulltrúa og af starfi byggingarfulltrúa, farsæl stjórnunarreynsla og reynsla af mannaforráðum, farsæl reynsla af því að leiða teymi, efla samstarf og virkja fólk til árangurs og leiðtogahæfileikar, drifkraftur og metnaður til að ná árangri.
Fráfarandi skipulags- og byggingarfulltrúum er að sjálfsögðu frjálst að sækja um hið nýja embætti.
Umsóknarfrestur er til 24. september næstkomandi.