Vindmyllurnar ræstar

Vaðölduver, fyrsta vindorkuver landsins, var gangsett í dag. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, ræsti vindorkuverið með samskiptum við stjórnstöð Landsvirkjunar í Reykjavík. Honum til halds og traust var Ásbjörg Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Framkvæmda hjá Landsvirkjunar.
Um 250 manns voru viðstaddir athöfnina. Það er starfsfólk Landsvirkjunnar, verktakar, nærsveitarfólk og gestir.
14 vindmyllur hafa verið reistar og aðrar 14 verða ræstar á næsta ári. Verður Vaðölduver komið í full afköst í lok ársins 2027.
„Vaðölduver er á stærsta aflsvæði Landsvirkjunar, Þjórsár- og Tungnaársvæðinu. Á því svæði er orkufyrirtæki þjóðarinnar með 7 vatnsaflstöðvar og sú 8. bætist við þegar Hvammsvirkjun tekur til starfa, en framkvæmdir við hana hafa þegar hafist,“ segir í tilkynningu frá Landsvirkjun. „Vaðölduver stendur á hraun- og sandsléttu austan Þjórsár, sunnan við Sultartangastíflu. Rekstur vindorkuvers hentar sérstaklega vel samhliða rekstri vatnsorkuvera. Vindurinn blæs hraustlega um íslenskan vetur, þegar innrennsli í miðlunarlón er sem minnst. Þá getum við sparað vatnið í þeim stóru rafhlöðum, ef svo má að orði komast. Og á sumrin, þegar vindur fer sér hægar, þá eru miðlunarlónin betur í stakk búin til að standa undir orkuvinnslunni.“