Allir dómarar við Landsrétt víkja sæti í máli Margrétar Friðriksdóttur sem sótt hefur um leyfi til að áfrýja dómi Héraðsdóms Reykjaness sem sakfelldi hana fyrir meiðyrði í garð Barbörku Björnsdóttur héraðsdómara. Var hún dæmd til 200 þúsund króna sektargreiðslu og til að greiða málskostnað fyrir um þrjár milljónir króna.
Þar sem dómurinn yfir Margréti í héraði felur í sér ekki þyngri refsingu en sektargreiðslu fær hún ekki sjálfkrafa áfrýjun fyrir Landsrétti heldur þarf að sækja um áfrýjunarleyfi.
Í úrskurði sem kveðinn var upp í Landsrétti þann 8. september er bent á að við meðferð málsins í héraði hafi verið kveðnir upp úrskurðir sem voru kærðir til Landsréttar. Dómarar við Landsrétt viku sæti við meðferð þessara kærumála vegna þess að fyrir lá að Landsréttardómarinn Símon Sigvaldason yrði kvaddur fyrir héraðsdóm sem vitni, en efni ærumeiðinga Margrétar gegn Barböru tengdust meintu ástarsambandi Barböru og Símons, á meðan þau störfuðu bæði við Héraðsdóm Reykjavíkur.
Með þessu hafi verið uppi aðstæður sem voru til þess fallnar að daga óhlutdrægni dómara við Landsrétt í efa. Segir í úrskurðinum að þær aðstæður séu enn fyrir hendi.
Munu því allir dómarar við Landsrétt víkja sæti í málinu, þar með talið við afgreiðslu umsóknar Margrétar um áfrýjunarleyfi.
„Þetta mál snýst ekki lengur um mig heldur um trúverðugleika dómstólanna og ákæruvalds,“ segir Margrét í samtali við DV. Fjallað er nánar um málið á vef hennar, Fréttin.