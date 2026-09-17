Markvissar aðgerðir skila árangri

Áhrif loftslagsbreytinga verða sífellt sýnilegri um allan heim og því leggja fyrirtæki og stofnanir aukna áherslu á að draga úr losun og taka þátt í orkuskiptum. Í dag, 17. september, fagnar Pósturinn hinum árlega alþjóðlega Græna póstdegi, Green Postal Day, ásamt póstfyrirtækjum um allan heim. Áhersla er lögð á að draga úr umhverfisáhrifum póst- og pakkaflutninga og póstfyrirtækin vinna saman að metnaðarfullum loftslagsmarkmiðum.
Pósturinn hefur verið hluti af samstarfinu frá árinu 2023 og segir María Kjartansdóttir, sjálfbærnistjóri Póstsins, að samstarfið tengist vel þeirri þróun sem hafi verið í gangi hjá fyrirtækinu. Markviss vinna hafi skilað umtalsverðum árangri á undanförnum árum.
„Frá árinu 2020 hefur Pósturinn minnkað beina losun vegna eldsneytisnotkunar um 48%, eða nærri helming. Orkuskiptin eru komin vel af stað hjá okkur og árið 2025 gekk rúmlega helmingur farartækja Póstsins fyrir rafmagni eða metani, þar meðtalin eru rafhjól. Við höfum lagt sérstaka áherslu á það að nota rafmagnsbíla í þéttbýli þar sem þeir nýtast vel í styttri ferðir og dreifingu yfir daginn og á ákveðnum svæðum á stórhöfuðborgarsvæðinu notum við eingöngu rafmagnsbíla.”
Notkun HVO1000 reynst mikilvægur þáttur í loftslagsvegferðinni
María segir að stærri flutningabílar, sem aki lengri vegalengdir og með þyngri farm, séu erfiðari í orkuskiptum. Undanfarin ár hafi sex stærstu flutningabílar Póstsins verið knúnir HVO100-lífolíu. „Það hefur reynst mikilvægur þáttur í loftslagsvegferð Póstsins því kolefnisspor HVO100 getur verið allt að 90% lægra en hefðbundins jarðefnaeldsneytis. Notkun HVO100 leiddi til að mynda til þess að kolefnislosunin dróst saman um rúm 18% á milli áranna 2024 og 2025.“
Orkuskipti þurfa að vera fjárhagslega raunhæ
Þrátt fyrir góðan árangur af notkun HVO100 hafa breyttar rekstrarforsendur haft áhrif á hraða frekari innleiðingar og notkun HVO100 á stærri flutningabílunum að sögn Maríu. „Innleiðing kílómetragjalds og hækkun á eldsneytisverði hefur gert notkun umhverfisvænna orkugjafa mun kostnaðarsamari. Þeir hvatar sem stjórnvöld hafa innleitt til að styðja við orkuskipti og draga úr kostnaði, svo sem tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti og afsláttur af kílómetragjaldi, ná hvorki til HVO100 né metans. Umhverfislegur ávinningur er augljós en þetta sýnir að orkuskipti snúast ekki eingöngu um að tæknin sé til staðar heldur þurfa þau einnig að vera fjárhagslega raunhæf. Þrátt fyrir þær áskoranir sem fylgja orkuskiptum er mikilvægt að halda áfram að leita leiða til að draga úr losun og byggja á þeim árangri sem þegar hefur náðst. Því gleður það okkur hjá Póstinum að taka þátt í Græna póstdeginum og fagna þeim árangri sem hefur náðst.“
Ekki einungis markmið og fyrirheit
María segir alþjóðlegt samstarf veita Póstinum tækifæri til að ná enn lengra í átt að grænni framtíð fyrir komandi kynslóðir. „Græni póstdagurinn snýst ekki einungis um markmið og fyrirheit, heldur einnig um mælanlegan árangur. Hann sýnir að hægt er að ná mælanlegum framförum þegar fyrirtæki, stjórnvöld og samfélagið vinna saman að sama markmiði. Samanlagður árangur samstarfsins sýnir að markvissar aðgerðir skipta máli. Póstfyrirtæki hafa dregið úr heildarlosun sinni um meira en 41% frá árinu 2008, sem jafnast á við útblástur um það bil sjö milljóna bensínbíla í heilt ár, og færast sífellt nær settu markmiði; að ná 50% samdrætti fyrir árið 2030. Dagurinn er bæði tækifæri til að fagna árangri og minna á að halda áfram veginn í átt að kolefnissnauðari flutningum. Það ætlar Pósturinn að halda áfram að gera af fullum krafti.”