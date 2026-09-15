Trúfélag í Reykjavík í hart við Hafnarfjarðarbæ

Trúfélagið Smárakirkja, sem staðsett er í Grafarvogi í Reykjavík, hefur ásamt þremur fyrirtækjum í byggingageiranum lagt fram kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna ákvörðunar byggingarfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar um að leggja dagsektir á eitt fyrirtækjanna. Eru Smárakirkja og fyrirtækin öll lóðarhafar lóðar í iðnaðarhverfi í Hafnarfirði en ágreiningur þeirra við Hafnarfjarðarbæ snýst um hlið.
Kærendur fóru fram á að réttaráhrifum ákvörðunar byggingarfulltrúa yrði frestað á meðan kæran er til meðferðar hjá nefndinni sem hefur nú úrskurðað um þá kröfu.
Fyrirtækin þrjú og Smárakirkja er öll lóðarhafar lóðarinnar Skútahraun 2 í Hafnarfirði. Lóðin er í iðnaðarhverfi í bænum sem er skammt frá íþróttasvæðinu í Kaplakrika. Á lóðinni er nokkuð stór bygging sem hefur verið skipt upp í nokkrar fasteignir en samkvæmt símaskrá eru nokkur fyrirtæki með starfsemi sína í byggingunni.
Smárakirkja var stofnuð 2014 eftir að hluti safnaðarmeðlima Krossins yfirgaf söfnuðinn. Smárakirkja var upphaflega staðsett í Kópavogi en er nú með aðsetur sitt í Grafarvogi.
Sektir
Forsaga málsins er sú að byggingarfulltrúi Hafnarfjarðar sendi í maí á þessu ári bréf til lóðarhafanna fjögurra. Þar kom fram að hlið hefði verið sett upp á lóðinni í ósamræmi við skipulagskvöð. Var vísað til þess að það hindraði umferð að kjallara á lóðum nr. 3 og 5 við Drangahraun, en þær lóðir eru beint á móti Skútahrauni 2 að sunnan- og suðaustanverðu. Var „eigendum hliðsins“ gert að opna það eða veita „eigendum Drangahrauns aðgang“ að því. Var lóðarhöfunum veittur frestur til að bregðast við og vísað til þess að yrði tilmælunum ekki sinnt myndi byggingarfulltrúi taka ákvörðun um framhald málsins. Gæti sú ákvörðun falið í sér að húsnæðinu yrði lokað án frekari tafa eða að lagðar yrðu á dagsektir. Framlengdi byggingarfulltrúi síðar frestinn til 16. júní 2026.
Byggingarfulltrúi ákvað á afgreiðslufundi 18. júní að leggja 20.000 króna dagsektir á einn af lóðarhöfunum. Sú ákvörðun var kærð til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála en byggingarfulltrúi dró þá ákvörðunina til baka. Á afgreiðslufundi 19. ágúst ákvað byggingarfulltrúinn hins vegar að leggja 100.000 dagsektir á einn af fjórum lóðarhöfum.
Dagsektirnar voru lagðar á eitt af fyrirtækjunum þremur sem fékk síðan senda tilkynningu um sektirnar. Allir lóðarhafarnir fjórir sameinuðust um að leggja fram kæruna en í henni kom fram að um væri að ræða íþyngjandi ákvörðun sem beindist einkum að fyrirtækinu sem sektirnar voru lagðar á, en hefði jafnframt veruleg áhrif á aðra kærendur sem lóðarhafa. Ef innheimta eða álagning dagsekta héldi áfram á meðan málið væri til meðferðar gæti kæruheimild kærenda orðið þýðingarlaus. Engar knýjandi ástæður lægju fyrir sem gerðu það að verkum að varhugavert væri að bíða efnisúrlausnar nefndarinnar.
Strax
Af hálfu Hafnarfjarðarbæjar var kröfu um frestun réttaráhrifa mótmælt. Í málinu ylli hin ólögmæta lokun verulegu tjóni og hindrun á eðlilegri atvinnustarfsemi nágrannalóða að Drangahrauni 3 og 5, auk þess sem hún skerti aðkomu neyðarbíla og slökkviliðs. Brýnir almanna- og öryggishagsmunir krefðust þess að réttaráhrifum væri ekki frestað.
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála segir hins vegar í sinni niðurstöðu um kröfu lóðarhafanna fjögurra um að því verði frestað að leggja dagsektirnar á, meðan kæra þeirra er til meðferðar, að um íþyngjandi ákvörðun sé að ræða sem beinist einungis að einum lóðarhafa af fjórum. Verði ekki talið, eins og atvikum sé háttað og með hliðsjón af eðli þeirrar ákvörðunar sem um ræði, að aðkallandi almanna- eða öryggishagsmunir leiði til þess að hafna beri kröfu um frestun réttaráhrifa.
Nefndin fellst því á að dagsektir byggingarfulltrúa Hafnarfjarðar á einn af fjórum lóðarhöfum verði ekki lagðar á meðan kæra þeirra er til meðferðar.