Stúlka sökuð um linnulausar ofsóknir í garð skólasystra sinna – „Ég er fyrir utan hjá þér og þú ert að fara að deyja“

„Hún er að fá ógeðsleg skilaboð með morðhótunum, um að hún verði stungin, að hún verði drepin í skólanum, gerandinn er að mæta heim til stúlkunnar um nætur, taka myndir af húsinu þar sem hún býr. Það hrannast inn skilaboð um að hún eigi að skera sig, drepa sig og hætta að vera svona feit. Að hún sé „nigga“ (en hún er hvít) og að foreldrar hennar hati hana og vilji hana dauða,“ segir áhyggjufull móðir í Reykjanesbæ um meint framferði nemanda við Fjölbrautarskóla Suðurnesja í garð skólasystur sinnar.
Meintur brotaþoli er 16 ára nýnemi við skólann en foreldrar hennar eru af erlendu bergi brotin og tala ekki íslensku. Stúlkan sjálf er hins vegar fædd á Íslandi. Konan sem hafði samband við DV vegna málsins er móðir vinkonu brotaþolans. Hún segir dóttur sína einnig hafa orðið fyrir ofsóknum af hálfu nemandans umrædda, sem og þriðja vinkonan, en það sé í minna mæli. Mesta ofbeldið sé í garð dóttur erlendu foreldranna, en konan hefur verið reynt að liðsinna fjölskyldunni í þessum raunum og haft milligöngu um samskipti við skólayfirvöld, lögreglu og barnavernd.
Meintur gerandi er 17 ára stúlka, nemandi á öðru ári við Fjölbrautarskóla Suðurnesja.
Fimm lögreglukærur og urmull gagna
Konan hefur sent DV mikið af gögnum sem innihalda ljót skilaboð og skrár yfir linnulausar símhringingar. Einnig þrjár lögreglukærur af samtals fimm. Elsta kæran er frá 9. júlí síðastliðnum, lögð fram af móður aðalbrotaþolans. Er þar kært fyrir stigmagnandi hótanir og ærumeiðingar. Segir að lögregla hafi verið kölluð til vegna málsins þann 8. júlí og hafi sú aðgerð verið skráð hjá lögreglu. Vettvangur brots er sagður vera Snapchat/internetið.
Önnur lögreglukæra sem DV hefur undir höndum er frá 24. ágúst og þar segir um kæruefni: „Endalausar morðhótanir í gegnum Snapchat ásamt því að sitja um dóttur mína og vinkonu hennar, hóta að stinga þær í skólanum og koma heim til þeirra og drepa þær.“ Vettvangur brots er sagður vera Snapchat, Fjölbrautarskóli Suðurnesja og tveir aðrir staðir, þar á meðal heimili brotaþola. Brotin eru sögð hafa byrjað í ágúst árið 2025 en hafi undið upp á sig frá því í júní á þessu ári og fari dagversnandi.
Nýjasta kæran sem DV hefur undir höndum er frá 29. ágúst og þar er kæruefni lýst svo: „Tekur myndir af húsinu okkar. Endalausar morðhótanir í gegnum Snapchat ásamt því að sitja um dóttur mína og vinkonu hennar, hóta að stinga þær í skólanum og koma heim til þeirra og drepa þær.“
Ennfremur segir í kærunni að meintur gerandi standi „fyrir utan húsið hjá okkur og hótar að vera með hníf.“
Móttaka kæranna hefur verið staðfest hjá lögreglu sem auk þess hefur móttekið mikið magn af gögnum um brotin.
Meðal þess sem stendur í skjáskotunum sem DV hefur undir höndum er: „I will murder you“, „I will kill you – I will cut your head off“, „Þú vilt þá ekki vera á lífi“, „Ég mun drepa þig og stinga þig“, „Og hvað ég drep þig“, „Ég er fyrir utan hjá þér og þú ert að fara deyja“.
Konan segir 17 ára stúlkuna hafa hakkað sig inn á stafrænt myndaalbúm stúlkunnar og fylgist með henni í gegnum þann aðgang. Sendi hún henni skilaboð sem sýni að hún viti hvar hún er og hvað hún sé að gera hverju sinni. Einu sinni voru tvær lögreglukonur heima hjá stúlkunni í útkalli þegar hún fékk skilaboð um að meintur gerandi vissi að hún væri að tala við lögregluna.
Konan segir ennfremur: „Í júlí hringdi hún yfir 90 sinnum í þær úr leyninúmeri og spilaði ógeðslegt öskur. Hún hefur útbúið yfir 60 Snapchat-aðganga til að áreita stelpurnar, líka Tiktok-reikninga.“
Vinkonurnar hættar að mæta í skólann
Hún segir að stúlkurnar séu hættar að mæta í skólann af ótta við 17 ára stúlkuna. „Hún er að elta þær inn á salerni og hóta að taka myndir af þeim á klósettinu og dreifa þeim. Hún hefur líka hótað að láta nauðga þeim. Þetta er orðinn svo mikill viðbjóður og langt frá því að vera eðlilegt. Yfirvöld í bæjarfélaginu eru þarna að bregðast ungum stelpum. Ég hef verið að fara með dóttur mína á BUGL í heilt ár út af þessu áreiti og við höfum verið í sambandi við félagsráðgjafann í skólanum en það hafa engin plön eða lausnir verið lögð fram. Mögulega veit skólinn ekki hvað hann á að gera í málinu en það er ljóst að þau eru ekki að gera nóg. Ég myndi vilja að málið yrði rannsakað og að gerandanum yrði vikið úr skóla á meðan rannsókn stendur.
Lögreglan á Suðurnesjum þarf að fara að gera eitthvað í málinu. Núna er Ljósanótt byrjuð og vinkonurnar eru skíthræddar um að hún muni drepa þær um helgina.“
Kallar eftir aðgerðum
Konan segir að yfirvöld í skóla stúlknanna, Fjölbrautaskóla Suðurnesja, segist ekki geta beitt sér í málinu þar sem um lögreglumál sé að ræða. Þetta stemmir þó ekki við almenn svör frá félagsráðgjafa skólans til DV sem vikið verður að hér á eftir.
Hún spyr hvers vegna stúlkan sé ekki handtekin og bendir á að hún hafi náð sakhæfisaldri. Sakhæfisaldur á Íslandi er 15 ára en sérreglur gilda um brotlega sem eru undir 18 ára aldri og beitt er vægari úrræðum. Samkvæmt 95. grein laga um meðferð sakamála má ekki úrskurða einstakling undir 18 ára aldri í gæsluvarðhald nema talið sé víst að önnur úrræði geti ekki komið í stað þess. Mál brotamanna undir 18 ára aldri eru oft unnin í samvinnu við barnavernd.
Viðmælandi DV segir: „Þetta eru ungar stúlkur sem eiga að hafa gaman í framhaldsskóla og njóta lífsins. En þær þora ekki að mæta í skólann af því þær eru skíthræddar. Ég spyr mig hvort börnin okkar þurfi lífverði. Foreldrar stúlkunnar sem er að verða fyrir þessu versta geta ekki sofið fyrir hótunum frá stúlkunni, einnig er búið að hakka Apple ID aðganginn hennar og gerandinn er að hlera og hlusta á samtöl hennar við foreldra, lögreglu, vini og starfsmenn skólans. Þetta er svo alvarlegt brot en samt er ekkert gert.“
Hóti að dreifa myndum af þeim
Eldri systir stúlkunnar sem verður fyrir mesta áreitinu ræddi stuttlega við DV, ekki síst fyrir hönd foreldra stúlkunnar, sem tala ekki íslensku. „Þetta er sjúkleg þráhyggja sem hún hefur í garð systur minnar. Skólinn segir að þetta sé lögreglumál og þau geti ekkert gert en þær þora ekki í skólann. Núna rétt áðan var hún að senda henni skilaboð um að hún vissi að hún væri í tiltekinni skólastofu. Hún er að hóta að stinga þær, láta nauðga þeim, biðja þær um nektarmyndir og hóta að dreifa myndum af þeim. Þær vilja bara deyja, þeim líður svo illa. Ég fór með foreldrum mínum á fund í skólanum um málið og þar var sagt að það eina sem hægt væri að gera væri að vera meðvituð. En eineltisáætlun hefur ekki verið virkjuð og við höfum ekki heyrt orð frá barnavernd né neinum öðrum yfirvöldum hjá Reykjanesbæ.“
Einelti og ofbeldi ekki liðið í skólanum
DV bar þessar upplýsingar undir félagsráðgjafa hjá Fjölbrautarskóla Suðurnesja, Rannveigu Sigríði Ragnarsdóttir. Hún segist ekki geta tjáð sig um einstök mál þar sem trúnaður ríki um málefni einstakra nemenda. Hún segir skólann hafa skýra stefnu um að einelti og ofbeldi sé ekki liðið og brugðist við sé við slíkum tilvikum í samræmi við verkferla skólans:
„Þegar upp koma upplýsingar um ofbeldi, einelti, hótanir eða aðra alvarlega háttsemi meðal nemenda eða gegn nemendum er brugðist við samkvæmt verkferlum skólans. Skólinn hefur skýra stefnu um að einelti og ofbeldi sé ekki liðið og að brugðist sé við þegar upplýsingar berast um slíkt. Við alvarleg mál er lögð rík áhersla á að bregðast skjótt og markvisst við og tryggja öryggi og velferð nemenda. Þetta á einnig við þegar um er að ræða rafrænt ofbeldi eða aðra háttsemi sem kann að eiga sér stað utan skóla en hefur áhrif á nemendur og skólann.
Eftir alvarleika og eðli máls er unnið náið með viðeigandi aðilum utan skólans. Þar er lögreglan mikilvægur samstarfsaðili þegar grunur er um refsiverða háttsemi eða aðstæður kalla á aðkomu hennar. Samskipti og upplýsingagjöf við lögreglu fara þá fram með það að markmiði að tryggja sem best öryggi nemenda og að mál fái viðeigandi meðferð. Skólinn leggur áherslu á gott og faglegt samstarf við lögregluna í slíkum málum.
Þegar málefni varða vernd og velferð barns er einnig haft samstarf og samráð við barnaverndaryfirvöld eftir því sem við á. Ef upplýsingar eða aðstæður gefa tilefni til þess er barnaverndaryfirvöldum gert viðvart og mál tilkynnt í samræmi við þær skyldur sem hvíla á skólanum. Ávallt er leitast við að tryggja að mál fái viðeigandi meðferð og að brugðist sé við með hagsmuni nemenda að leiðarljósi.“
DV sendi einnig fyrirspurn um málið til lögreglunnar á Suðurnesjum en svör bárust ekki við vinnslu fréttarinnar.
Einnig hafði DV samband við móður stúlkunnar sem ásökuð er í málinu og kaus hún að tjá sig ekki um það.