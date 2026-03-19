Faðir fangelsaður eftir að áverkar fundust á þriggja mánaða syni hans

Þrjátíu og sex ára gamall maður í bænum Nashua í New Hampshire, BNA, hefur verið handtekinn og ákærður fyrir alls átta brot er varða alvarlegt heimilisofbeldi. Ákæran er tilkomin vegna áverka sem fundust á þriggja mánaða syni mannsins.
Maðurinn heitir Drew Babcock en hann var handtekinn í kjölfar tilkynnningar frá barnaverndaryfirvöldum á svæðinu. Heimilislæknir fann áverka á barninu er amma þess kom með það vegna kvefeinkenna. Drengurinn reyndist vera með yfir 30 sprungur og marbletti á líkamanum.
Læknirinn gerði barnavernd viðvart sem tilkynnti málið til lögreglu. Frekari rannsókn lögreglu staðfesti grun um að faðir drengsins, Drew Babcock, bæri ábyrgð á áverkunum á drengnum.
Í yfirheyrslum viðurkenndi Babcock að kreista stundum drenginn, tvisvar til þrisvar í viku. Hann sagðist drenginn vera mjög óværan og kveisugjarnan og viðurkenndi að hann gripi stundum til örþrifaráða til að reyna að þagga niður í honum.
Saksóknari í málinu, Melissa Farr, segir að játningar Babcock við lögreglu séu hrollvekjandi.
Babcock kom nýlega fyrir dóm og var birt ákæra. Dómari í málinu hefur úrskurðað að hann skuli sitja í gæsluvarðhaldi fram yfir réttarhöldin og hann geti ekki fengið sig lausan gegn tryggingu.
