Þórður Snær segir þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks hafa brætt úr sér af reiði yfir verðlækkun á eldsneyti

Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingar, segir að þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks hafi brætt úr sér af reiði eftir að ríkisstjórnin kynnti verðlækkun á olíu í sumar til að bregaðst við hækkunum á heimsmarkaðsverði.
Þórður Snær reifar nýjar aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem standa yfir í fjóra mánuði í aðsendri grein á Vísi í dag. Það er að virðisaukaskattur á eldsneyti á dælu verði lækkaður úr 24 í 11 prósent og eftirlit með verðlagi hert til að lækkunin skili sér til neytenda.
„Viðbrögð stjórnarandstöðunnar fólu ekki í sér að fagna því að stjórnvöld væru að grípa inn í alvarlegar aðstæður til að verja hag fólksins í landinu. Þvert á móti bræddu þingmenn Sjálfstæðisflokksins, sem nýlega lagði fram efnahagstillögur um að setja ríkissjóð á hausinn á örfáum árum, og Miðflokksins nánast úr sér af vanþóknun yfir þessari aðgerð,“ segir Þórður Snær og vísar í tillögur Sjálfstæðismanna um að lækka lækka opinberar á lögur um 140 milljarða króna, einkum á þá eignamestu.
„Það versta sem þeim dettur í hug að geti gerst er að ríkið tryggi að aðgerðir sem eiga að vinna gegn verðbólgu og létta tekjulægstu hópunum sem verða mest fyrir barðinu á henni lífið fái sannarlega þann ávinning, en að seljendur vörunnar geti ekki undir neinum kringumstæðum stungið honum í vasann,“ segir Þórður.
Hann segir að það þurfi þó ekkert að koma á óvart að stjórnarandstöðuflokkarnir tali harkalega gegn þingmáli sem lækka á verð á eldsneyti. Pólitísku línur þeirra sé skýrt.
„Opinbert eftirlit er að þeirra mati vont og fyrirtæki eiga helst að fá að hafa eftirlit með sjálfum sér. Skiptir engu þótt um sé að ræða fyrirtæki sem starfa á mörkuðum þar sem fákeppni eða einokun ríkir þar sem margoft hefur sýnt sig að lækkun á álögum skilar sér ekki í betri kjörum til almennings heldur aukinni arðsemi,“ segir hann. „Sama gildir um afstöðu þess til skatta, sem standa undir velferðarkerfi og þjónustu hins opinbera. Slíkir eru það versta sem þessi hópur veit um, sérstaklega ef þeir leggjast á breiðustu bökin.“