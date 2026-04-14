Þriðjudagur 14.apríl 2026

Þórður Snær segir þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks hafa brætt úr sér af reiði yfir verðlækkun á eldsneyti

Kristinn H. Guðnason
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 13:30

Þórður Snær skýtur fast á Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn.

Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingar, segir að þingmenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks hafi brætt úr sér af reiði eftir að ríkisstjórnin kynnti verðlækkun á olíu í sumar til að bregaðst við hækkunum á heimsmarkaðsverði.

Þórður Snær reifar nýjar aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem standa yfir í fjóra mánuði í aðsendri grein á Vísi í dag. Það er að virðisaukaskattur á eldsneyti á dælu verði lækkaður úr 24 í 11 prósent og eftirlit með verðlagi hert til að lækkunin skili sér til neytenda.

„Viðbrögð stjórnarandstöðunnar fólu ekki í sér að fagna því að stjórnvöld væru að grípa inn í alvarlegar aðstæður til að verja hag fólksins í landinu. Þvert á móti bræddu þingmenn Sjálfstæðisflokksins, sem nýlega lagði fram efnahagstillögur um að setja ríkissjóð á hausinn á örfáum árum, og Miðflokksins nánast úr sér af vanþóknun yfir þessari aðgerð,“ segir Þórður Snær og vísar í tillögur Sjálfstæðismanna um að lækka lækka opinberar á lögur um 140 milljarða króna, einkum á þá eignamestu.

Komi ekki á óvart

„Það versta sem þeim dettur í hug að geti gerst er að ríkið tryggi að aðgerðir sem eiga að vinna gegn verðbólgu og létta tekjulægstu hópunum sem verða mest fyrir barðinu á henni lífið fái sannarlega þann ávinning, en að seljendur vörunnar geti ekki undir neinum kringumstæðum stungið honum í vasann,“ segir Þórður.

Sjá einnig:

Ríkisstjórnin lækkar virðisaukaskatt á eldsneyti á dælu – Styrkir verðlagseftirlitið

Hann segir að það þurfi þó ekkert að koma á óvart að stjórnarandstöðuflokkarnir tali harkalega gegn þingmáli sem lækka á verð á eldsneyti. Pólitísku línur þeirra sé skýrt.

„Opinbert eftirlit er að þeirra mati vont og fyrirtæki eiga helst að fá að hafa eftirlit með sjálfum sér. Skiptir engu þótt um sé að ræða fyrirtæki sem starfa á mörkuðum þar sem fákeppni eða einokun ríkir þar sem margoft hefur sýnt sig að lækkun á álögum skilar sér ekki í betri kjörum til almennings heldur aukinni arðsemi,“ segir hann. „Sama gildir um afstöðu þess til skatta, sem standa undir velferðarkerfi og þjónustu hins opinbera. Slíkir eru það versta sem þessi hópur veit um, sérstaklega ef þeir leggjast á breiðustu bökin.“

 

Ráðherrakönnun Maskínu: Sjálfstæðismenn hrifnir af Jóhanni Páli og Framsóknarmenn af Ölmu
Sigurður Kári telur að þetta skýri afsögn Guðmundar Inga úr Flokki fólksins – „Mjög óvenjuleg í öllum skilningi“
Gauksstaðamálið: Réttargæslumaður barnanna svarar Jóni og sakar hann um fráleitar samsæriskenningar – „Ólögmætt og smekklaust“
Bubbi segir óttann notaðan til að stjórna Íslendingum – „Því miður eru til öfl sem telja hann góða fjárfestingu“
Sólveig er einstæðingur í kvíðakasti yfir því að eldast – „Ég mun ekki endilega hafa aðstandendur sem geta gripið inn í“
Ari segir allt í klessu hjá borginni – „Bílastæði eru núna orðin einhver lúxusvara“
Hvaða ráðherrar hafa staðið sig best og verst? Athyglisverðar niðurstöður úr könnun Maskínu

Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Stólpagrín gert að J.D. Vance – „Á sögulegri siglingu“
Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum

Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
ChatGPT hjálpaði konu að varpa ljósi á sjaldgæfan sjúkdóm eftir margra ára mistök lækna
Haaland brosti sínu breiðasta þegar United tapaði í gær – Þetta er myndin sem hann birti
„Aldur hefur ekkert að gera með hvort þú náir vel saman við einhverja manneskju“
Skammar Romero fyrir að hafa farið að gráta – Átti að berja trú í menn
Íslenskur landsliðsmaður vekur athygli – Gefur út barnabók á dönsku
Sólveig er einstæðingur í kvíðakasti yfir því að eldast – „Ég mun ekki endilega hafa aðstandendur sem geta gripið inn í“
Óhugnaður í Kjós: „Sterkur grunur er um að hér sé um viljaverk að ræða”
Þorsteinn ráðinn framkvæmdastjóri Betri samgangna

Keyrðu viljandi niður mann í umsátri – „Ef þú skýtur á löggur þá keyrum við þig niður“
Jón Steinar opnar sig um ásakanirnar – „Ég ber engan kala til barnanna sem tóku þátt í þessu máli gegn okkur“
Stólpagrín gert að J.D. Vance – „Á sögulegri siglingu“

Maðurinn sem fannst í Ölfusá er látinn

Ákærður fyrir að hafa fróað sér á Barónsstíg
Ákærður fyrir líkamsárás á Kótelettunni

Ragnar fékk uppsagnarbréfið afhent og ætlar að leita réttar síns – „Eitthvað gruggugt í farvatninu“
Gagnaleki hjá bókunarsíðunni Booking – Þessar upplýsingar láku út
Krafðist allra upplýsinga um öll skráð gæludýr í einum stærsta gagnagrunni landsins

Pólitískir andstæðingar byrjaðir saman með hlaðvarp

Ákærður fyrir fjárdrátt gagnvart fyrrverandi eiginkonu og tengdaföður
Fréttastjóri gagnrýnir lágflugið harkalega – „Hvar var flugmaðurinn sem sat við hliðina á honum?“
Síminn kemst ekki lengra í dómskerfinu við að reyna að losna undan sekt – Braut lög um verðbréfaviðskipti

Stórfelld líkamsárás við Stelkshóla
Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Segir reglu í körfubolta barna bera vott um geðveiki íslensku þjóðarinnar
Össur segir stríð Bandaríkjanna og Ísrael gegn Íran misheppnað – Íranir skjóti ekki sprengjum á sjúkrahús og háskóla

Sveinn Atli bendir á tölfræðilegt kraftaverk Miðflokksins – „Það er þrettán sinnum líklegra að þú fáir fimm eins í Yatzy í fyrsta kasti“

Kona dæmd fyrir að aka á bosnískan knattspyrnustuðningsmann fyrir utan Laugardalshöllina
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“

Fangaverðir fengið nóg: Almennir fangar látnir sofa í einangrunarklefum
Trump ræðst harkalega á páfann: „Ekki að standa sig mjög vel“
„Ferð sem átti að vera gleði og samvera í aðdraganda jóla breyttist í harmleik“

Myndband oddvita Miðflokksins vekur hörð viðbrögð – „Ertu í alvöru að aka í göngugötu og kvarta yfir skort á bílastæðum?“

Þykir of vænt um bæinn sinn til að þegja – „Útsvarsgreiðendur í Kópavogi borguðu fyrir hús sem þeir áttu fyrir“
Myndband: Ari Edwald hneykslaður – „Bara skemmdarverk“