Davíð Oddsson er látinn

Davíð Oddsson, fyrrum forsætisráðherra, borgarstjóri og ritstjóri Morgunblaðsins fram á hinsta dag, lést í gær á heimili sínu 78 ára að aldri.
Morgunblaðið skýrir frá þessu.
Hann fæddist í Reykjavík 17. janúar 1948. Foreldrar hans voru Ingibjörg Kristín Lúðvíksdóttir og Oddur Ólafsson læknir.
Hann var einn áhrifamesti stjórnmálamaður landsins um áratugaskeið. Hann var kjörinn í borgarstjórn 1974 og sat í henni til 1994. Hann var borgarstjóri frá 1982 til 1991.
Hann var kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins 1991 og sama ár var hann kjörinn á þing og varð forsætisráðherra. Hann gegndi embætti forsætisráðherra til 2004. Hann var utanríkisráðherra 2004 til 2005.
Hann hætti sem ráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins 2005 og varð Seðlabankastjóri. Því embætti gegndi hann til 2009 og hóf þá störf sem ritstjóri Morgunblaðsins og gegndi því starfi fram á hinsta dag.
Eftirlifandi eiginkona hans er Ástríður Thorarensen. Hann lætur eftir sig son, tengdadóttur og tvö barnabörn.