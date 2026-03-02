fbpx
Mánudagur 02.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Davíð Oddsson er látinn

Ritstjórn DV
Mánudaginn 2. mars 2026 05:03

Davíð Oddsson, fyrrum forsætisráðherra, lést í gær, 78 ára að aldri.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Davíð Oddsson, fyrrum forsætisráðherra, borgarstjóri og ritstjóri Morgunblaðsins fram á hinsta dag, lést í gær á heimili sínu 78 ára að aldri.

Morgunblaðið skýrir frá þessu.

Hann fæddist í Reykjavík 17. janúar 1948. Foreldrar hans voru Ingibjörg Kristín Lúðvíksdóttir og Oddur Ólafsson læknir.

Hann var einn áhrifamesti stjórnmálamaður landsins um áratugaskeið. Hann var kjörinn í borgarstjórn 1974 og sat í henni til 1994. Hann var borgarstjóri frá 1982 til 1991.

Hann var kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins 1991 og sama ár var hann kjörinn á þing og varð forsætisráðherra. Hann gegndi embætti forsætisráðherra til 2004. Hann var utanríkisráðherra 2004 til 2005.

Hann hætti sem ráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins 2005 og varð Seðlabankastjóri. Því embætti gegndi hann til 2009 og hóf þá störf sem ritstjóri Morgunblaðsins og gegndi því starfi fram á hinsta dag.

Eftirlifandi eiginkona hans er Ástríður Thorarensen. Hann lætur eftir sig son, tengdadóttur og tvö barnabörn.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 18 klukkutímum
Davíð Oddsson er látinn
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Árásin á Íran sé ólögleg og hafi slæm áhrif – „Hver er þá hin yfirvofandi hætta?“
Fréttir
Fyrir 23 klukkutímum
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Fréttir
Í gær
Árásir halda áfram eftir sögulegan dauðdaga – Blendnar tilfinningar írönsku þjóðarinnar og mikil óvissa framundan
Fréttir
Í gær
Riðlaðist á dádýrshræi í vegkanti – Gæti átt fimm ára fangelsi yfir höfði sér
Fréttir
Í gær
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Fréttir
Í gær
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni

Mest lesið

Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“

Nýlegt

Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Lýsa þungum áhyggjum af stöðu mála í Hafnarfirði – „Þegar það verða svona læti er það slæmt“
Riðlaðist á dádýrshræi í vegkanti – Gæti átt fimm ára fangelsi yfir höfði sér
Kom með áhugaverða spá fyrir sumarið – „Það er engin sérstök lógík á bak við það“
Útilokar ekki að taka við Tottenham í sumar
Nýjar upplýsingar flækja stöðu Arsenal
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Slapp með skrekkinn – Reiddist verulega eftir að aðdáun hans á „saurlífissíðum“ var afhjúpuð
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki

Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Fastus afhenti Brunavörnum Rangársýslu nýjan dælubíl
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ferðamenn frá Bandaríkjunum auðveldastir í samskiptum

Ferðamenn frá Bandaríkjunum auðveldastir í samskiptum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Áframhaldandi sterkur rekstur hjá Nova

Áframhaldandi sterkur rekstur hjá Nova
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Evrópuráðið óttast fangelsun barna á Íslandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“

Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Heimsfrægur trúður handtekinn á Keflavíkurflugvelli – „Þeir sögðu mér að taka farangurinn minn og fylgja þeim“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Könnun Maskínu – Samfylkingin stærst í borginni – Vinstrið fær 2 fulltrúa
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”

Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025

Magaermi og hjáveituaðgerðum erlendis fækkaði mikið árið 2025
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Útskýrir „eitraðan kokteil“ hagstjórnarmistaka sem þjóðin er enn að gjalda fyrir – „Þetta ástand fékk að lifa allt of lengi“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Tara Margrét lætur aftur í sér heyra og rifjar upp stirð samskipti við Ölmu – „Er ekki að reyna að breyta neinu“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Aðalsteinn hættir sem aðstoðarmaður Þorgerðar – Segir að ástæðan komi sennilega flestum á óvart

Aðalsteinn hættir sem aðstoðarmaður Þorgerðar – Segir að ástæðan komi sennilega flestum á óvart
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Reykjavíkurborg varpar ljósi á það sem er í gangi í Ölduselsskóla
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gunnar Smári kemur RÚV til varnar – „Skammarlegt að lesa einhverjar vandlætingargreinar um blaðamennsku Þóru“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Björn afþakkaði boð Melaniu Trump
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda

Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Ragnar gefur lítið fyrir rök Landspítalans – Segir að Bertolli sé hert smjörlíki sem hann ráðleggur engum að borða

Ragnar gefur lítið fyrir rök Landspítalans – Segir að Bertolli sé hert smjörlíki sem hann ráðleggur engum að borða
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þarf ekki að borga fyrrverandi stjúpföður sínum fyrir að taka íbúðina í gegn – Skilnaður setti allt í bál og brand
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Landsréttur leggur línurnar – Akureyringur mátti kalla fyrrverandi eiginkonu sína „tussu“ en ekki „svertingjatussu“

Landsréttur leggur línurnar – Akureyringur mátti kalla fyrrverandi eiginkonu sína „tussu“ en ekki „svertingjatussu“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Skipið sem var haldlagt suður af Íslandi flutt til Bandaríkjanna – Verður gert upptækt
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Unglingar sakfelldir fyrir líkamsárás á Akranesi – Brotaþoli átti að hafa verið í samskiptum við kærustu annars þeirra
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti

Listi Samfylkingarinnar í Reykjavík kynntur – Regína í sjöunda sæti
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin

Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Dró að sér sjö milljónir í sumarstarfi hjá Happdrætti Háskóla Íslands
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Harður árekstur á Suðurlandi – Hópslysaáætlun virkjuð