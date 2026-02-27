Áframhaldandi sterkur rekstur hjá Nova

Rekstur Nova skilaði góðri afkomu á árinu 2025 og á fjórða ársfjórðungi. Heildartekjur á fjórða ársfjórðungi voru um 4 milljarðar og jukust um 15,25% milli ára. Þjónustutekjur námu 2,8 milljörðum og hækkuðu um 3,3%. EBITDA var 1,1 milljarður og hækkaði um 3,6%. EBITDA hlutfallið var 29,8%. Hagnaður fjórðungsins var 239 milljónir og lækkaði um 2,0% milli ára.
Heildartekjur ársins námu 14,3 milljarða króna. Kemur þetta fram í tilkynningu.
„Árið 2025 var tímamótaár hjá Nova. Snemma árs tókum við mikilvægt skref í vaxtarvegferð Nova Klúbbsins með stofnun Nova Innviða utan um stofnnetið. Með því skýrðum við aðgreiningu innviða og þjónustu, aukum gagnsæi og leggjum grunn að aukinni verðmætasköpun til lengri tíma. Í árslok kláruðum við jafnframt samstarfs- og hluthafasamning við Sýn um framsal 4G og 5G dreifikerfa til Sendafélagsins. Þar sjáum við fram á hagræði og aukið svigrúm sem mun skila sér á næstu árum,“ segir Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova.
Reksturinn var sterkur á árinuað sögn Sylvíu. ,,Heildartekjur og EBIDTU voru í takt við áætlanir og umfram útgefna afkomuspá, sem staðfestir aga og fókus í rekstri. Sérstaklega er ánægjulegt að sjá viðsnúning í vörusölu sem jókst um 8% eftir samdrátt síðustu þrjú ár. Við festum einnig kaup á 20% hlut í DineOut sem hefur þegar skapað tækifæri til nánara samstarfs og hraðari vöruþróunar innan fríðindaklúbbs Nova. Þá sjáum við sterkan vöxt í fastneti, þar sem tekjur jukust um 336 milljónir króna eða 8,6%. Þar vegur þungt vöxtur í sérsniðnum lausnum fyrir stórnotendur og gagnaver, sem er svið þar sem við eigum veruleg tækifæri til frekari sóknar,“ segir hún.
„Ef við horfum á vaxtartækifæri Nova þá byggja þau á þremur skýrum stoðum. Í fyrsta lagi er það að nýta innviði og tækni enn betur til að auka framlegð. Með betri nýtingu innviða náum við stærðarhagkvæmni, auknum gæðum og betri upplifun fyrir viðskiptavini. Í öðru lagi er það að auka virði til viðskiptavina. Nova hefur skapað sér sterka stöðu og með öflugum fríðindaklúbbi og skýrri vörustefnu eru fjölmörg tækifæri til að bjóða besta dílinn og þróa þjónustuna áfram. Við munum áfram vera áskorandi á markaði og horfum meðal annars til nýtingar gervigreindar til að breikka vöruframboð og styrkja þjónustu. Við kynnum þau verkefni nánar þegar þau raungerast. Í þriðja lagi er það markaðsókn í nýja geira. Við erum afar sterk á einstaklingsmarkaði en sjáum tækifæri til frekari vaxtar á fyrirtækjamarkaði þar sem öflugir sölukanalar og framúrskarandi þjónusta skipta sköpum. Kaup Nova Klúbbsins á Ofar falla vel að þeirri stefnu og styrkja okkur til muna á því sviði,“ segir Sylvía.