Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“

Hún skrifar um þetta í færslu á Facebook þar sem hún birtir mynd af þeim launum sem borgarstjóri Reykjavíkur fær um hver mánaðamót. Borgarstjóri þiggur laun frá borginni samkvæmt ráðningarsamningi að upphæð 2.826.126 krónur en auk þess fær borgarstjóri greiddan fastan starfskostnað að fjárhæð 167.112 krónur. Samtals gera þetta 2.993.239 krónur.
„Þvílík sturlun. Svo þegar þetta fólk lætur af embætti þykist það aldrei hafa tekið sér frí, voðalegur bömmer, og fær því með sér sem kveðjugjöf orlofsgreiðslur upp á margar milljónir eins og ekkert sé,” segir Sólveig Anna og vísar í fréttir um uppsafnaðar orlofsgreiðslur til Dags B. Eggertssonar þegar hann lét af störfum sem borgarstjóri.
„Svo er fólk undrandi á því að ekkert gangi að hemja launaskrið og ná niður verðbólgu – pólitísk yfirstétt fer á undan með ömurlegu fordæmi og skammtar sér milljónir eins og ekkert sé á meðan hún ræður ekki einu sinni við að tryggja sómasamlega grunnþjónustu – hvaða hvata hefur þessi yfirstétt til þess að sýna ráðdeild – bókstaflega enga, fær að komast upp með hvað sem er – enda á ráðdeildin aðeins að vera hjá láglaunafólkinu sem starfar í fjársveltum umönnunarkerfunum sem enginn þykist bera ábyrgð á.“