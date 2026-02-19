fbpx
Fimmtudagur 19.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Innbrot í leikskóla, líkamsárásir og tilkynningar um hnífaburð og skotárás

Ritstjórn DV
Fimmtudaginn 19. febrúar 2026 18:21

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu.

Nóg hefur verið um að vera hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu það sem af er degi.

Í dagbók lögreglu kemur fram að innbrot hafi verið framið í leikskóla og fataverslun í miðborg Reykjavíkur og munum stolið. Eignaspjöll hafi verið framin sömuleiðis í miðbænum og rán í fataverslun.

Í dagbókinn er greint frá tveimur líkamsárásum í Hlíðunum í Reykjavík og önnur þeirra sögð hafa verið meiriháttar. Jafnframt hafi verið tilkynnt um aðila með hníf í Hlíðunum.

Segir einnig í dagbókinni að aðili hafi tilkynnt að skotið hafi verið á sig í Háaleitis- og Bústaðahverfi.

Ekki er greint nánar frá málavöxtum í dagbók lögreglu. Fram kemur þar einnig að brotist hafi verið inn í gám í Garðabæ og framinn þjófnaður í matvöruverslun í Smára- og Lindahverfi í Kópavogi.

