Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju vegna slyssins í gær

„Í ljósi sorglegs slyss sem varð í gær verður haldin Kyrrðarstund í Árbæjarkirkju í dag. Séra Þór Hauksson leiðir stundina og Guðmundur organisti leikur undir. Gestum gefst kostur á að tendra kerti í friði og hljóðri minningu. Kyrrðarstundin hefst kl. 16:00 og eru allir hjartanlega velkomnir,” segir í færslu sem birtist á Facebook-síðu Árbæjarkirkju.
Tilkynnt var um slysið klukkan 23:18 í gærkvöldi en í tilkynningu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sendi frá sér í morgun kom fram að um „mjög alvarlegt“ slys hefði verið að ræða.
Lögregla óskaði í morgun eftir vitnum að slysinu en bifreiðin sem um ræddi staðnæmdist við stólpa Vegagerðarinnar, á móts við hús Hjálpræðishersins, eftir að hafa verið ekið austur Miklubraut.