Unglingur tekinn með rafmagnsvopn

Nóg var að um að vera hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og nótt. Meðal þess sem kom til kasta hennar var unglingur með rafmagnsvopn í unglingapartýi.
Í dagbók lögreglunnar kemur fram að meðal helstu verkefna á lögreglustöð 1, sem sér um löggæslu í vesturbæ, miðbæ og austurbæ Reykjavíkur auk Seltjarnarness hafi verið eldur í bifreið sem slökktur hafi verið áður en viðbragðsaðila bar að garði og bifreiðin dregin af vettvangi. Maður var síðan kærður fyrir að reykspóla sem og fyrir að hafa skráningarmerki bifreiðar sinnar ekki greinileg. Fimm ára barn var ekki í viðeigandi öryggisbúnaði um borð í bifreið og ökumaðurinn var sektaður vegna þessa. Lögreglan hafði afskipti af unglingapartýi. Eitt ungmennið reyndist hafa rafmagnsvopn í sínum fórum. Var viðkomandi fluttur á lögreglustöð til skýrslutöku í samvinnu við forráðamenn og barnavernd. Loks var útlendingur handtekinn grunaður um ólöglega dvöl í landinu en viðkomandi neitaði að framvísa skilríkjum og sýna fram á lögmæti dvalar sinnar á landinu. Var hann vistaður í fangaklefa.
Meðal verkefna lögreglustöðvar 2 sem vaktar Hafnarfjörð og Garðabæ var ökumaður sem ók án ökurettind en hann var á bíl sem var án ökuljósa.
Til kasta lögreglustöðvar 3, sem sér um löggæslu í Kópavogi og Breiðholti, kom umferðarslys þar sem tvennt var flutt til aðhlynningar á slysadeild og tvær bifreiðar óökufærar. Önnur þeirra reyndist vera ótryggð.
Loks ber að nefna lögreglustöð 4, sem sér um löggæslu í Grafarholti, Grafarvogi, Mosfellsbæ og Kjalarnesi. Meðal hennar verkefna var innbrot í bifreið þar sem ýmsum verkfærum var stolið. Málið er í rannsókn. Loks var maður handtekinn grunaður um brot á lögreglusamþykkt en sá var með ofbeldistilburði á almannafæri. Hann var vistaður í fangaklefa enda ekki í nokkru einasta ástandi til að vera meðal fólks eins og segir í dagbók lögreglu.