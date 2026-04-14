Ari segir allt í klessu hjá borginni – „Bílastæði eru núna orðin einhver lúxusvara“

Ari sendir þar brýningu til borgarbúa um að kjósa Miðflokkinn og fer hann yfir það sem betur má fara í Reykjavík í grein sinni. Nefnir hann til dæmis „furðuhugmyndir“ um Borgarlínu.
„Sífellt fleiri sjá nú að endurskoða þarf samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins frá grunni og koma t.d. í veg fyrir fyrirsjáanleg skemmdarverk sem fyrirhuguð eru á Suðurlandsbraut,“ segir hann og bætir við að ofuráhersla borgaryfirvalda á þéttingu byggðar sé komin út í öfgar og hafi átt sinn þátt í hækkun fasteignaverðs.
„Sama má segja um hatrið á einkabílnum, sem birtist til dæmis í því að bílastæði eru núna orðin einhver lúxusvara.“
Hann nefnir fleiri atriði og segir að gera þurfi betur í málefnum grunnskóla og leikskólakerfið sé að bregðast fjölskyldum í Reykjavík.
„Sagt er að ástandið hafi aldrei verið verra í þessum málum. Hvers konar vitnisburður er það um stjórn vinstri flokkanna á þessum málum á undanförnum árum? Kannski var forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar þess vegna fenginn til að kynna „nýtt útspil“ flokksins í leikskólamálum á heldur furðulegum blaðamannafundi í Kópavogi á dögunum.“
Ari segir að skuldir hrannist upp og staða borgarsjóðs versni.
„Það þarf að taka til í rekstri borgarinnar og setja grunnþjónustuna í forgang. Borgarbúar vilja að hlustað sé á þeirra þarfir í stað þess að kerfið haldi bara áfram að þenjast út. Svo vill til að ég hef áratugareynslu af rekstri stórra fyrirtækja á Íslandi. Ég kann að snúa við erfiðri stöðu,“ segir hann og beinir orðum sínum að lokum til Reykvíkinga.
„Saman getum við tekið til hendinni í borginni okkar og komið henni í fremstu röð. Borgarbúar eiga betra skilið. Íslendingar eiga betra skilið. Tækifærið er núna.“