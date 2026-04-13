Maðurinn sem fannst í Ölfusá er látinn

Maður sem hífður var upp úr Ölfusá á laugardag var úrskurðaður látinn á slysadeild Landspítalans.
Kemur þetta fram í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurlandi, sem fer með rannsókn málsins. Frekari upplýsingar verða ekki veittar að svo stöddu.
Um fjögur leytið síðastliðinn laugardag, barst lögreglu tilkynning um að maður væri í Ölfusá. Ásamt lögreglu, fóru björgunarsveitir og þyrla Landhelgisgæslunnar á vettvang. Þyrlan náði manninum upp úr ánni og flutti hann á slysadeild Landspítalans, þar sem hann var úrskurðaður látinn.
