Miðvikudagur 25.febrúar 2026

Svara gagnrýni vegna Kersins – „Atvik sem var afar óheppilegt og leiðinlegt og við biðjumst afsökunar á því“

Ragna Gestsdóttir
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 13:06

Kerið. Mynd: Arctic Adventures.

Í morgun birti DV frétt um Kerið eftir að rútubílstjórinn Börkur Hrólfsson vakti athygli á aðstöðunni þar, en salerni voru lokuð þegar hann kom að náttúruperlunni og búið að loka veitingaaðstöðunni.

Í samtali við DV segir Davíð Arnar Runólfsson, framkvæmdastjóri áfangastaða hjá Arctic Adventures, sem er eigandi Kersins, atvikið afar óheppilegt og ekki samræmast þeirra kröfum.

Davíð Arnar Runólfsson, framkvæmdastjóri áfangastaða hjá Arctic Adventures

„Við hjá Arctic Adventures höfum fylgst með þeirri umræðu sem skapast hefur um starfsemi félagsins við Kerið í Grímsnesi. Kerið er einstakt náttúrufyrirbæri og verndun svæðisins er forsenda allrar starfsemi okkar þar.“

Um atvikið sem vísað er til í frétt DV segir Davíð Arnar að bilun hafi orðið í salernisaðstöðunni.

„Atvik sem var afar óheppilegt og leiðinlegt og við biðjumst afsökunar á því. Það  samræmist ekki þeim kröfum  sem við gerum til okkar sjálfra um aðbúnað og þjónustu. Brugðist var við eins fljótt og verða máttiog unnið er að úrbótum til að tryggja að aðstaðan verði í lagi til framtíðar.  Arctic Adventures er að hefja framkvæmdir við byggingu gestastofu við Kerið þar sem markmiðið er að bæta alla aðstöðu, umgjörð og upplifun gesta okkar.

Markmið okkar er að tryggja aðgengi gesta með ábyrgum hætti, draga úr álagi á viðkvæma náttúru og bæta öryggi og umgengni á svæðinu. Aðgangsgjöld á svæðinu eru nýtt til uppbyggingar, viðhalds og verndaraðgerða, þar á meðal aðstöðu fyrir gesti.“

Segir Davíð Arnar fyrirtækið á undanförnum misserum hafa lagt áherslu á opið samtal og uppbyggilega umræðu um hvernig best sé að þróa svæðið til framtíðar þannig að náttúruvernd og upplifun gesta fari saman.

