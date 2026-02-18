Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest

Lögmaður Margrétar Friðriksdóttur, Hilmar Garðar Þorsteinsson, hefur sent formlega beiðni til Héraðsdóms Reykjaness og Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um að ærumeiðingarmál hins síðarnefnda gegn Margréti verði endurflutt.
Margrét var ákærð fyrir ærumeiðingar gegn Barböru Björnsdóttur dómara, eins og ítarlega hefur verið greint frá:
Aðalmeðferð í málinu var föstudaginn 16. janúar við Héraðsdóm Reykjaness. Dómsuppkvaðningu hefur verið frestað í þrígang vegna veikinda dómarans í málinu, Jónasar Jóhannssonar. Hann mun hins vegar vera aftur kominn til starfa en ekki hefur verið skráð ný dagsetning fyrir dómsuppkvaðninguna síðan síðasta frestun átti sér stað.
Föstudaginn 13. febrúar voru liðnar fjórar vikur frá aðalmeðferðinni en það er sá lögbundni hámarkstími sem líða má frá aðalmeðferð og þar til dómur er kveðinn upp. Í 184. grein laga um meðferð sakamála segir:
„Dómur skal kveðinn upp svo fljótt sem unnt er. Hafi dómur ekki verið kveðinn upp í máli sem var munnlega flutt innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið skal það flutt að nýju nema dómari og aðilar telji það óþarft.“
Rétt túlkun þessar greinar mun vera sú að eftir að fjögurra vikna fresturinn er liðinn geti hvor málsaðili fyrir sig krafist endurflutnings málsins.
Margrét segir í samtali við DV að við endurflutning málsins verði kölluð fyrir ný vitni í ljósi nýrra upplýsinga sem komu fram við aðalmeðferð málsins.