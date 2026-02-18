fbpx
Miðvikudagur 18.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest

Ágúst Borgþór Sverrisson
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 17:24

Margrét Friðriksdóttir rétt fyrir aðalmeðferð málsins í Héraðsdómi Reykjaness. Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lögmaður Margrétar Friðriksdóttur, Hilmar Garðar Þorsteinsson, hefur sent formlega beiðni til Héraðsdóms Reykjaness og Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu um að ærumeiðingarmál hins síðarnefnda gegn Margréti verði endurflutt.

Margrét var ákærð fyrir ærumeiðingar gegn Barböru Björnsdóttur dómara, eins og ítarlega hefur verið greint frá:

Réttarhöld hafin yfir Möggu Frikka – Ákærð fyrir ummæli um dómara

Aðalmeðferð í málinu var föstudaginn 16. janúar við Héraðsdóm Reykjaness. Dómsuppkvaðningu hefur verið frestað í þrígang vegna veikinda dómarans í málinu, Jónasar Jóhannssonar. Hann mun hins vegar vera aftur kominn til starfa en ekki hefur verið skráð ný dagsetning fyrir dómsuppkvaðninguna síðan síðasta frestun átti sér stað.

Föstudaginn 13. febrúar voru liðnar fjórar vikur frá aðalmeðferðinni en það er sá lögbundni hámarkstími sem líða má frá aðalmeðferð og þar til dómur er kveðinn upp. Í 184. grein laga um meðferð sakamála segir:

„Dómur skal kveðinn upp svo fljótt sem unnt er. Hafi dómur ekki verið kveðinn upp í máli sem var munnlega flutt innan fjögurra vikna frá því að það var dómtekið skal það flutt að nýju nema dómari og aðilar telji það óþarft.“

Rétt túlkun þessar greinar mun vera sú að eftir að fjögurra vikna fresturinn er liðinn geti hvor málsaðili fyrir sig krafist endurflutnings málsins.

Margrét segir í samtali við DV að við endurflutning málsins verði kölluð fyrir ný vitni í ljósi nýrra upplýsinga sem komu fram við aðalmeðferð málsins.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Margrét fer fram á endurflutning á máli sínu þar sem dómsuppkvaðning er komin fram yfir tímafrest
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Hörður Snapchatperri tekur upp fyrri iðju – Játaði fyrir blaðamanni að hafa sent 12 ára stúlku SMS
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Ákærður fyrir að nauðga 14 ára stúlku milli trjáa við göngustíg
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Vöknuðu upp við vondan draum – Stórframkvæmdir í næsta húsi
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Kjálkabraut mann með kjaftshöggi og situr uppi með feitan reikning
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Misnotaði barnunga bróðurdóttur sína og sagði það hlutverk fjölskyldunnar að kenna börnum kynferðislega hluti

Mest lesið

Sirrý er fúl á móti eftir frétt RÚV í gær: „Ekki alveg það sem heimurinn þarf“
Einar Bárðar sendir neyðarkall, staðan grafalvarleg – „Gesturinn sér bara verðið á matnum og drykknum“
Neitar harðlega að vera á fjárhagslegum spena foreldra sinna – „Ég er í 4 vinnum“
Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Barðist fyrir hjónabandinu og leyndi eiginkonuna því að hún væri með krabbamein – Allt til að bjarga stjórnmálaferlinum

Nýlegt

Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Segir Bakkakotsmálið hafa vakið upp erfiðar tilfinningar – „Það sem er erfiðast af öllu er að fyrirgefa sjálfum sér og skilja reiðina eftir“
Barðist fyrir hjónabandinu og leyndi eiginkonuna því að hún væri með krabbamein – Allt til að bjarga stjórnmálaferlinum
Leikkonan fann ástina á ný – Hittust fyrst fyrir 35 árum á Ítalíu
Hæstiréttur staðfesti nauðgunardóm yfir Ívari Gísla Vignissyni
Vill Noreg inn í Evrópusambandið á meðan það er enn þá gluggi til að ná góðum samning – Norðmenn einangraðir ef Ísland fer inn
Fúll og pirraður hjá Newcastle og vill fara strax í sumar
Kjálkabraut mann með kjaftshöggi og situr uppi með feitan reikning
Vill fara til Barcelona en í Madríd vilja menn gera nýjan samning við hann
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Vill meiri innblöndun á Íslandi og skýtur á Miðflokkinn – „Hafa þegar tekið stefnuna upp í verki með sínu makavali“
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum

Afar skiptar skoðanir á Reykjavíkurleiðinni – Gott fyrsta skref, þjónustuskerðing, hneyksli

Afar skiptar skoðanir á Reykjavíkurleiðinni – Gott fyrsta skref, þjónustuskerðing, hneyksli
Fréttir
Fyrir 6 klukkutímum
Vilja varanlegt skautasvell í Hafnarfirði
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Sirrý er fúl á móti eftir frétt RÚV í gær: „Ekki alveg það sem heimurinn þarf“
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Harðar deilur í Facebook-hópi Breiðhyltinga – Skemmdir unnar á bílnum eftir að hún lagði uppi á gangstétt

Harðar deilur í Facebook-hópi Breiðhyltinga – Skemmdir unnar á bílnum eftir að hún lagði uppi á gangstétt
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Barnaheill og Borgarleikhús í samstarf með börnum á flótta

Barnaheill og Borgarleikhús í samstarf með börnum á flótta
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum
Varð ekki var við að smávaxin kona yfirgaf rútuna og keyrði yfir fætur hennar – Samkennd með brotaþola virt til málsbóta
Fréttir
Fyrir 9 klukkutímum

Diljá Mist: „Gætum við fengið göturnar hreinsaðar í Reykjavík?“

Diljá Mist: „Gætum við fengið göturnar hreinsaðar í Reykjavík?“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Unnar ómyrkur í máli: „Við eigum bókstaflega að brenna núverandi kerfi til grunna“
Fréttir
Fyrir 10 klukkutímum
Einar Bárðar sendir neyðarkall, staðan grafalvarleg – „Gesturinn sér bara verðið á matnum og drykknum“
Fréttir
Fyrir 11 klukkutímum

Þrengir verulega að líkbrennslunni í Fossvogi en töluverð andstaða er við nýja staðsetningu

Þrengir verulega að líkbrennslunni í Fossvogi en töluverð andstaða er við nýja staðsetningu
Fréttir
Fyrir 21 klukkutímum

Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“

Lýsa hryllilegu ofbeldi Þóru í Bakkakoti – „Við erum brenndir og verðum alltaf brenndir“
Fréttir
Í gær
Segir Bakkakotsmálið hafa vakið upp erfiðar tilfinningar – „Það sem er erfiðast af öllu er að fyrirgefa sjálfum sér og skilja reiðina eftir“
Fréttir
Í gær
„Á bak við hverja sögu er, eða var, fólk. Alvöru fólk sem á sér drauma og von um betri framtíð“
Fréttir
Í gær

Safnað fyrir konurnar sem brutust inn í hvalveiðiskipin til að mótmæla

Safnað fyrir konurnar sem brutust inn í hvalveiðiskipin til að mótmæla
Fréttir
Í gær
Ákærður fyrir að nauðga sofandi konu á heimili sínu
Fréttir
Í gær
Marinó furðar sig á þrjóskunni á höfuðborgarsvæðinu – „Hysjið upp um ykkur buxurnar“
Fréttir
Í gær
Einar bendir á ótrúlegar hitatölur í janúar – Rúmlega hundrað ára met slegið
Fréttir
Í gær

Hringurinn þrengist um bálstofuna í Fossvogi – Óttast ófremdarástand í líkhúsum og á sjúkrahúsum

Hringurinn þrengist um bálstofuna í Fossvogi – Óttast ófremdarástand í líkhúsum og á sjúkrahúsum
Fréttir
Í gær

Hljóp undan lögreglu í Seljahverfinu og fór huldu höfði í landinu

Hljóp undan lögreglu í Seljahverfinu og fór huldu höfði í landinu
Fréttir
Í gær
Lögreglumaður ákærður fyrir að fara ólöglega inn í íbúð og leita í henni
Fréttir
Í gær

Gagnrýnir grein Jóns Gnarr og segir taktlaust af honum að kalla Guðbrand útlaga

Gagnrýnir grein Jóns Gnarr og segir taktlaust af honum að kalla Guðbrand útlaga
Fréttir
Í gær
Rajan: Margir Íslendingar kjánar – Segir fimm mínútur á netinu hafa dugað
Fréttir
Í gær
Átök í Kópavogi eftir að bæjarráð hafnaði umsókn Bjargs um stofnframlag – „Kópavogur á að vera samfélag allra“
Fréttir
Í gær

„Það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík“

„Það vill enginn Grindvíkingur að Lúlli liggi í sprungu í Grindavík“
Fréttir
Í gær

Önnur úkraínsk flóttakona myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári – Morðinginn handtekinn á flótta

Önnur úkraínsk flóttakona myrt í Norður Karólínu á aðeins hálfu ári – Morðinginn handtekinn á flótta
Fréttir
Í gær
Afi frá helvíti ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barnabarni sínu
Fréttir
Í gær
Fær ekki bætur eftir að hjólbarði sprakk – Sagður hafa átt að vita betur