fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“

Ritstjórn DV
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 15:00

Svandís Svavarsdóttir, fyrrverandi heilbrigðisráðherra

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Umræða um ástandið í heilbrigðiskerfinu hefur sjaldan verið háværari en enda er ástandið afleitt, sér í lagi á Bráðamóttökunni þar sem starfsfólk er löngu komið að þolmörkum. Þá er gríðarlegur fráflæðisvandi á spítalanum sem helgast af því að uppbygging hjúkrunarrýma hefur verið alltof hæg og ekki haldið í við fólksfjölgun.

Alma Möller, núverandi heilbrigðisráðherra, var til viðtals í Sprengisandi í morgun þar sem hún sagði samfélagið vera áratugum of seint í uppbyggingu kerfisins og til að mynda hefði ekki verið hlustað á varnaðarorð hennar þegar hún gegndi stöðu Landlæknis.

Svandís Svavarsdóttir, sem gegndi embætti heilbrigðisráðherra, 2017-2021, kvaddi sér hljóðs með pistli á Facebook nú fyrir stundu þar sem að hún virtist skjóta á Ölmu og sagði það auðvelt að lesa tölur aftur í tímann og segja að hér hefði ekki verið gert nóg. „Við höfum sannarlega aldrei gert nóg en oft er líka raunveruleikinn flóknari,“ skrifar Svandís.

Bendir hún til að mynda á áhrif heimsfaraldursins á uppbygginguna og telur upp hluti skref sem tekin voru til að færa kerfið í aðrar og betri áttir, að hennar mati:

Á árunum 2020–2021 tók covid-faraldurinn yfir allt í heilbrigðiskerfinu. Forgangsröðun, mannafli og framkvæmdageta breyttust á örfáum vikum. Það hafði áhrif á uppbyggingu hjúkrunarrýma eins og á svo margt annað.
Á sama tíma var þó verið að færa kerfið í aðrar, og að mínu mati betri áttir:
– hertar kröfur um gæði rýma (tvíbýli og þríbýli aflögð),
– fjölgun endurhæfingarrýma og sérhæfðra rýma fyrir aldraða með geðrænan vanda,
– aukið fjármagn í heimahjúkrun og heimaþjónustu,
– meiri áhersla á dagþjálfun og sveigjanleg úrræði,
– Heilbrigðisþing 2021 helgað öldrunarþjónustunni,
– sett upp lifandi greiningar- og tölfræðikerfi til að fylgjast með þróuninni í rauntíma.
Og þetta var hluti af stærri kerfisbreytingu:
– ákvörðun tekin um staðsetningu, skóflustungu, fjármögnun og uppbyggingu nýs Landspítala við Hringbraut,
– átakshópur um bráðamóttökuna sem naut fulltingis tveggja erlendra sérfræðinga og skilaði tillögum snemma árs 2020,
– ákvarðanir og samningar um uppbyggingu og hjúkrunarþjónustu víða um land – í Reykjavík, Seltjarnarnesi, Hafnarfirði, Reykjanesbæ, á Akureyri, Húsavík, Höfn og Selfossi, og eru þá aðeins nokkur dæmi nefnd.

Bendir Svandís að íslenskt samfélag búi nú við fordæmalausa fólksfjölgun og hraða breytingu á aldurssamsetningu þjóðarinnar.

„Þörfin fyrir þjónustu eykst hraðar en nokkru sinni fyrr og það kallar á langtímahugsun, ekki skyndilausnir. Þess vegna skiptir máli að standa með opinbera heilbrigðiskerfinu. Að byggja það upp, fjármagna vel og vernda í stað þess að vera stöðugt í “aðhaldi” og eltingarleik við bráðavanda. Umræðan verður betri þegar hún byggir á heildarmynd frekar en pólitík sem gengur út á að segja: „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom.“ Kerfið breytist í skrefum, með mörgum aðilum, yfir langan tíma. Það er sameiginlegt verkefni okkar allra að gera það betra og það gerist ekki með því að strika yfir það sem á undan kom,“ skrifar Svandís.
Hér má lesa pistil hennar í heild sinni:

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Svandís gagnrýnir orðræðu varðandi heilbrigðismál – „Hér var ekkert gert fyrr en ég kom“
Fréttir
Fyrir 22 klukkutímum
Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Fréttir
Í gær
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Fréttir
Í gær
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Óðinn Svan var ekki lengi verkefnalaus – Þetta tekur við eftir að hann hætti á RÚV
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vildi rifta kaupum á hestinum Grút vegna meints galla
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Gefur garn og glæðir notaðar flíkur nýju lífi

Mest lesið

Hlý orð verslunareigenda á Laugavegi um einn af góðkunningjum miðbæjarins vekja athygli – „Æ er hann dáinn elsku karlinn“
Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Orðið á götunni: Mannlíf hjólar í eigendur Moggans og gerir mikið úr erfiðri stöðu – hættir Moggi að koma út á pappír?

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Daníel segir flesta en ekki alla hafa sýnt ákvörðuninni skilning – „Heyrði sögur þar sem það voru ekki valin fallegustu orðin þegar það var talað um mig“
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Kom honum á óvart í fari Sölva
Ratcliffe hringdi í Glazer fjölskylduna og baðst afsökunar
United sendir njósnara til Ítalíu í dag
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Miðstöð menntunar og skólaþjónustu tók umdeilda bók úr umferð fyrir nokkrum árum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi

Ragnar kemur launavísitölufrumvarpinu til varna og segir gagnrýni byggja á misskilningi
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“

Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“

Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sextugur maður í Kópavogi ákærður fyrir brot í nánu sambandi
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð

Fór í hart vegna meðferðarheimilis – Hefur ekkert á móti starfseminni en tryggja þurfi betur öryggi og vandaðri málsmeðferð
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Vilborg segir hugmyndina skelfilega – „Myndir þú vilja láta bjóða þér þetta?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Steingrímur Hermannsson, upptaka frá kvöldgöngu með Guðna Ágústssyni á Þingvöllum

Steingrímur Hermannsson, upptaka frá kvöldgöngu með Guðna Ágústssyni á Þingvöllum
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttökunni rifjar upp erfiða tíma – Smitaðist af varasamri veiru í vinnunni en fékk lítinn stuðning
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Stúlkan er fundin
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Dæmdur fyrir að fara inn í kvennaklefa Sundhallarinnar og handleika kynfæri sín fyrir framan 16 ára stúlku – Var með barn með sér í sundi

Dæmdur fyrir að fara inn í kvennaklefa Sundhallarinnar og handleika kynfæri sín fyrir framan 16 ára stúlku – Var með barn með sér í sundi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Tekist á um óvenjulegan samning um eignaskipti – Vildi skuldbinda manninn til að barna sig þrátt fyrir sambúðarslitin
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þórir vill leiðrétta ranghugmyndir um einkabílinn – Ríkið í bullandi plús
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Gunnar Smári fékk feitan reikning eftir aðhlynningu á bráðamóttökunni – „Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins“

Gunnar Smári fékk feitan reikning eftir aðhlynningu á bráðamóttökunni – „Ekki kjósa kjölturakka auðvaldsins“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir

Lögreglumaður ákærður fyrir ólöglegar hleranir
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ísland þurfi að ráðast í aðgerðir til að mæta ógninni frá Rússum á gráa svæðinu milli stríðs og friðar
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Mikill órói í sveitarstjórn Vopnafjarðar – Sveitarstjórinn látinn fara

Mikill órói í sveitarstjórn Vopnafjarðar – Sveitarstjórinn látinn fara
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Flestir telja að þessi umtalaða kynlífsstelling sé verulega ofmetin – „Ég er ekki aðdáandi“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Ritdeilur Láru og Elíasar halda áfram – „Hér leynist úlfur í sauðagæru“
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Þau hlutu Blóðdropann og Íslensku bókmenntaverðlaunin

Þau hlutu Blóðdropann og Íslensku bókmenntaverðlaunin
Fréttir
Fyrir 3 dögum

„Þessar alvarlegu yfirlýsingar landlæknis voru hunsaðar. Síðan hefur staðan ekki batnað, heldur versnað.

„Þessar alvarlegu yfirlýsingar landlæknis voru hunsaðar. Síðan hefur staðan ekki batnað, heldur versnað.
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Hæstiréttur staðfestir 18 ára fangelsisdóm yfir móðurinni í Nýbýlavegsmálinu – Einn dómari skilaði sératkvæði
Fréttir
Fyrir 4 dögum
Leggja til að Samhjálp fari eitthvert annað