Steingrímur Hermannsson, upptaka frá kvöldgöngu með Guðna Ágústssyni á Þingvöllum

Síðustu ár höfum við hjá DV/Hringbraut tekið upp á myndbandsformi fimmtudagskvöld á Þingvöllum þar sem fjölmenni mætir og hlustar á sögur úr fortíð og nútíð, sannar og ósannar eða léttlega ýktar.
Síðasta sumar var haldinn viðburður á Þingvöllum til að heiðra minningu Steingríms Hermannssonar.
Lýsingin á viðburðinum frá thingvellir.is var eftirfarindi:
Íslendingar, Íslendingar! Skundum á þingvöll og treystum vor heit. Fimmtudaginn 3. júlí klukkan 20:00 minnumst við Steingríms Hermannssonar eins vinsælasta forsætisráðherra Íslands . Guðni Ágústsson leiðir gönguna en verður með einvalalið með sér.
Lilja Dögg Alfreðsdóttir minnist með góðum orðum stjórnmálamannsins Steingríms.
Guðmundur Steingrímsson talar um föðurinn sem jafnframt var pólitíkus.
Jóhannes Kristjánsson mun minnast forsætisráðherrans fyrrverandi á sinn hátt.
Ofan á allt þetta mun karlabróðirinn fóstbræður syngja.
Hér að neðan má sjá upptöku frá viðburðinum.