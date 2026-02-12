fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“

Ágúst Borgþór Sverrisson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 20:00

„Ég var svo reiður, ég táraðist,“ segir Arnar Þór Joensen Ægisson, en 8 ára sonur hans kom heim með lestrarbók úr skólanum sem virðist vera gegnsýrð kynþáttafordómum. Sonur Arnars er svartur og hafði ótal spurningar fram að færa vegna bókarinnar, spurningar sem skáru í hjartað.

Um er að ræða örbókina Fötin sem Námsgagnastofnun gaf út árið 2010 og síðan hefur bókin verið á meðal smárita sem eru í vali fyrir börn í grunnskólum til að æfa sig í lestri. Í bókinni segir frá tveimur systkinum á Íslandi og tveimur sysktinum í Súdan. Þau fyrrnefndu búa við allsnægtir og hafa allt til alls en þeldökku systkinin í Súdan eru örsnauð. Áður en yfir lýkur senda íslensku börnin systkinunum í Súdan eitthvað af fötunum sínum og þau síðarnefndu verð himinglöð yfir því.

Arnar bendir á að bókin dragi upp þá mynd að öll hvít börn séu rík og öll svört börn fátæk. Ennfremur að allir Íslendingar séu ríkir og allir Súdanir séu fátækir. „En þannig er það auðvitað ekki. Það er til fátækt fólk á Íslandi og ríkt fólk í Súdan. Ég hef búið í Afríku, í Namibíu, og þar eru bæði ríkir og fátækir, rétt eins og á Íslandi.“

Arnar varð bæði reiður og sorgmæddur þegar sonur hans sýndi honum bókina. „Ég er ennþá reiður,“ segir hann og er þó búinn að grípa til aðgerða sem vonandi duga til þess að bókin verður tekin úr  umferð.

„Greyið strákurinn var með hundrað spurningar. Til dæmis þessa: Pabbi, erum við fátækir?“

Arnar hafði samband við skóla drengsins, Brekkubæjarskóla á Akranesi. Umsjónarkennarinn lýsti þessu á þann veg að um væri að ræða úrelta bók sem óvart hefði verið í einhverjum kassa og barnið hefði valið sér bókina.

„En skólastjórinn segir að þetta hafi verið mistök og það þurfi að taka þessar bækur úr umferð, ekkert annað. Bækurnar verða fjarlægðar úr safni skólans. Segist hún ætla að hafa samband við Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og upplýsa um að bókin hafi verið tekin úr umferð í skólanum. Benda þeim á að bókin sé ennþá í framleiðslu og efni hennar hafi komið illa við foreldra barns í skólanum.“

Arnari fellur raunar illa þessi athugasemd skólastjórans um að efni bókarinnar hafi komið illa við foreldra barns í skólanum og þess vegna sé bókin tekin úr umferð í skólanum. „Ástæðan ætti frekar að vera sú að þetta er fordómafull og ógeðsleg bók. Það verður að henda henni,“ segir Arnar og er mikið niðri fyrir.

 

 

